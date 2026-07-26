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Filip Petrušev imao je odličnu sezonu u Dubaiju, a kruna je došla u ABA ligi gde je klub iz Emirata stigao do trofeja.

U intervjuu za Mozzart Sport, Petrušev se dotakao brojnih zanimljivih tema, a otkrio je i u čemu je razlika između Dubaija i drugih timova u kojima je bio.

"Definitivno je sve od samog početka bilo na veoma visokom nivou. Pre svega, nama igračima je klub omogućio bukvalno sve što nam je potrebno. Putovanja su realno najveća stavka, zbog čestih i dugih letova, ali nama, ili barem meni, a verujem i većini igrača, prolaze veoma brzo i udobno. Naš avion je možda najbolji avion kojim sam se ikada vozio. Put od pet ili šest sati mi mnogo lakše padne nego kada sam u nekim drugim klubovima leteo dva ili dva i po sata ekonomskom klasom. Nekada ne dobiješ ni sedište pored izlaza, pa se bukvalno iskriviš tokom leta, zbog čega se čitav taj dan, a ponekad i sutradan, osećaš lošije. Jednostavno nisi na sto odsto", rekao je on, pa dodao:

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

"To je možda i najveća stavka. Posle svakog treninga imamo obezbeđen obrok i švedski sto. U svlačionici se nalazi sve što ti je potrebno. Uslove za treninge i utakmice ne treba ni da pominjem. Sve stvari koje igračima olakšavaju rad su tu, a klub u tom pogledu napreduje iz dana u dan. Za klub koji postoji tek dve godine i koji iz godine u godinu tako brzo raste, mislim da zaista postavlja određene standarde u Evroligi. Takve stvari se u NBA ligi podrazumevaju, jer ih svi imaju, dok je u Evroligi situacija drugačija. Nadam se da će i ostale ekipe krenuti tim pravcem".

Imao je srpski centar ponuda i drugih klubova pre Dubaija, ali su ga, kako sam ističe, pojedini ljudi sabotirali.

"Jednostavno, ostale opcije nisu bile dovoljno konkretne u više aspekata. Imao sam jednu situaciju u koju ne želim da ulazim, jer se ne bavim tim stvarima, ali su na kraju ostale dve ili tri ekipe. Ta treća ekipa odlučila se za neko drugo pojačanje, dok je druga dobila toliko loših informacija o meni sa određene strane da je Dubai praktično ostao jedina opcija. Siguran sam da je i Dubai dobijao iste informacije, ali su oni najviše verovali u mene i bili najkonkretniji sa ponudom. Na kraju praktično nisam ni imao neki izbor. Najviše kockica poklopilo se tako da potpišem ugovor sa Dubaijem. Jednostavno je bilo tako".

U Dubaiju su srećom shvatili da su dobijali pogrešne informacije...

"Tako je. Kada sam došao tamo, ispostavilo se da ništa od informacija koje su dobijali Dubai i ostale ekipe nije bilo istinito. Očigledno je postojao neki pokušaj sabotiranja. Ne znam ni ja tačno o čemu se radilo, ali to je sada iza mene i idem dalje".

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ističe Petrušev kako su ove prljave igre verovatno češće nego što mnogi misle u evropskoj košarci...

"Sigurno da toga ima. Znam za iskustva nekih svojih saigrača, pogotovo igrača iz Srbije, jer njih najbolje poznajem i sa njima imam najviše kontakta. Klubovi se sigurno služe raznim stvarima. Tržište u Evroligi nije preveliko. Nema ne znam ni ja koliko igrača, pogotovo onih koji mogu da naprave razliku. Klubovi imaju legitimno pravo da na sve načine pokušaju da dovedu nekog igrača. Da li je to uvek u redu sa ljudske strane, to je već druga priča. U sportu se na svim stranama događaju stvari koje bi se u normalnom svetu smatrale manje ili više korektnim. Ipak, mislim da su u košarci praktično sva sredstva dozvoljena".

Za kraj, istakao je kako je Dubai premašio njegova očekivanja.

"Iskreno, jeste. Otišao sam bez ikakvih očekivanja, jer uopšte nisam imao predstavu o tome šta me čeka. Nikada pre toga nisam ni bio u Dubaiju i zaista nisam znao šta da očekujem. Slušao sam različite priče, ali su to uglavnom bile priče ljudi koji tamo nikada nisu bili niti živeli. Zbog toga sam definitivno pozitivno iznenađen svime što sam zatekao. Tu su, naravno, sve stvari u vezi sa klubom koje smo već nabrojali, ali i sam život u Dubaiju, koji je zaista fenomenalan. To nije samo moja reakcija, već i reakcija svih novih igrača, pa čak i onih koji su u klubu bili prethodne godine. Jednostavno, niko ne želi da ode odatle zbog načina života, porodice i svega što uz to ide. Zbog toga mogu da kažem da sam veoma pozitivno iznenađen na oba polja, i košarkaški i kada je reč o životu van terena", zaključio je on.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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