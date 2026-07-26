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Američki košarkaš Kenet Lofton Džunior potpisao je za Hapoel iz Tel Aviva, saopštio je učesnik Evrolige.

"Hapoel sa zadovoljstvom objavljuje potpisivanje ugovora sa američkim napadačem Kenetom (Kenijem) Loftonom mlađim za predstojeću sezonu", stoji u klupskoj objavi.

Lofton (23) je prethodne dve sezone igrao u Kini za Šangaj Šarks. Hapoel će mu biti prvi evropski klub.

Hapoel TA ima velike planove u predstojećoj sezoni - ponovo su napravili izuzetno jak tim, videćemo za koliko će to da bude dovoljno na parketu.

Hapoel Tel Aviv Foto: Savino Paolella / Zuma Press / Profimedia, Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

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Tajmaut Dimitris Itudis Izvor: arena 4 premium