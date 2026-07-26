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Dolazak Luke Vildoze u Partizan sve je izvesniji i čini se da je argentinski plejmejker na korak od potpisa za crno-bele.

Ipak, ostaje pitanje koliko je 30-godišnji Argentinac u ovom trenutku pravo pojačanje. Posle sezone u Virtusu iz Bolonje, u kojoj nije opravdao velika očekivanja, mnogi se pitaju da li može da pronađe formu koja ga je svojevremeno svrstala među najbolje bekove Evrolige.

Zapravo, Vildoza još od perioda provedenog u Crvenoj zvezdi nije igrao na prepoznatljivom nivou. Nakon odlaska sa Malog Kalemegdana nosio je dresove Panatinaikosa, Olimpijakosa i Virtusa, ali nigde nije uspeo da ponovi partije koje je pružao u Beogradu.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Upravo je u Zvezdi, uz veliko poverenje tadašnjeg trenera Duška Ivanovića, igrao možda i najbolju košarku u karijeri. Navijači su njega i Fakunda Kampaca obožavali, pa je "Argentina, Argentina" često odjekivalo sa tribina, dok je Vildoza više puta isticao da će mu period proveden u crveno-belom dresu zauvek ostati u posebnom sećanju.

- Nije teško, ali je posebno. Igrao sam protiv Crvene zvezde prošle godine i osećao sam se lepo kada su me navijači dočekali aplauzom. To je bila moja kuća godinu dana i imam prelepe uspomene. Sa druge strane, igrati protiv Partizana je drugačije. Atmosfera je neverovatna i predstavlja motivaciju, ali ne mogu da kažem da uživam. Oseća se veliki pritisak, iako je uvek zadovoljstvo igrati u takvom ambijentu – rekao je Vildoza prošle godine.

Na pitanje da li bi jednog dana mogao da obuče crno-beli dres, tada je bio potpuno jasan.

- Ne, nema šanse. Nikada – odgovorio je Argentinac uz osmeh.

Da li mu i danas verujete?

1/7 Vidi galeriju Milica Tasić i Luka Vildoza Foto: PrintscreenInstagram/milicatasic12, Printscreen/Instagram/bab, Screenshot