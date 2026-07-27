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Krenuo je turski velikan Fenerbahče u potragu za zamenom Tarika Biberovića koji je ovog leta napustio Istanbul i otišao u NBA, te potpisao za Dalas Meverikse.

1/4 Vidi galeriju Tarik Biberović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Potraga je izgleda završena, jer portal "Jurohups" javlja da je šampion Turske u završnim pregovorima sa Amerikancem Džonijem Džuzengom.

Džuzeng ima 25 godina, visok je 201 centimetar i igra na krilnoj poziciji, a prethodnu sezonu završio je u dresu Zenita iz Sankt Peterburga, što mu je bio prvi profesionalni angažman van Sjedinjenih Američkih Država.

Pre toga Džuzeng je igrao u NBA ligi za Jutu i Minesotu.

Džuzeng je odigrao 17 utakmica za Zenit u prošloj sezoni VTB ligi i imao prosek od 14 poena, 2.4 skoka, 1.9 asistencija po utakmici.

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