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Kada je stigao u Partizan početkom ove godine, Kameron Pejn je bio veliko pojačanje i od njega se mnogo očekivalo.

Kameron Pejn Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Doneo je pomak u igri Partizana, ali se brzo vratio u NBA ligu gde je kratko igrao za Filadelfiju, međutim, povredio se i ostao je bez angažmana.

Ovog puta Pejn bi mogao da se ponovo vrati u Evroligu. Američki plejmejker jedna je od opcija za Hapoel iz Tel Aviva. Tim iz Izraela razmatra nekoliko igrača na deficitarnoj poziciji, a pored Pejna su tu i Spenser Dinvidi, Judžin Džerman i Džamir Jang.

Pejn je u deset utakmica u Evroligi imao solidan učinak. Beležio je 12,4 poena, imao 3,9 asistencija u proseku, kao i indeks korisnosti od 10,8. Njegov povratak u Evroligu bio bi prava letnja "bomba". Dali Partizan može ponovo da uđe u trku za Pejna, ostaje pitanje, mada je u ovom trenutku prvi favorit za njegov potpis izraelski klub...

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