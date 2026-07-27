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Prelazak Luke Vildoze u Partizan izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama, a među onima koji su se oglasili bio je i fudbaler IMT-a Luka Luković.

Luković je ispod objave o dolasku argentinskog plejmejkera u redove crno-belih ostavio veoma uvredljiv komentar, u kojem je psovkama izvređao nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde.

"Usta ti se po**** što se zoveš Luka, j*** ti usta janjičarska", napisao je Luković.

Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Njegov komentar izazvao je veliki broj reakcija korisnika društvenih mreža, a administrator stranice odgovorio mu je smehom i emotikonom srca.

Vildozin transfer u Partizan jedan je od najzvučnijih poteza ovog prelaznog roka. Argentinac je prethodno nosio dres Crvene zvezde, zbog čega je njegov dolazak među crno-bele izazvao veliku pažnju javnosti i brojne komentare, među kojima je i ovaj Lukovićev, koji je posebno odjeknuo zbog uvredljivog sadržaja.

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