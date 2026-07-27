LUKA VILDOZA - JEDINI U ISTORIJI KOJI JE URADIO OVO! Preletanje za preletanjem i izdaja za izdajom! Argentinac je obrnuo igricu i prešao sve granice!
Prava košarkaška detonacija odjeknula je protekle noći - nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde, Luka Vildoza, potpisao je za Partizan! Na ovaj način, Vildoza je postao još jedan u nizu igrača koji su nosili dresove oba beogradska večita rivala, ali je ipak uspeo da pomeri granice.
Poslednji zvučan primer takvog prelaska bio je Kevin Panter, koji je nakon crveno-belog dresa stigao u Humsku i postao kapiten. Ipak, priča sa Vildozom nosi potpuno novu, do sada neviđenu dimenziju.
Unikat u evropskoj košarci: Spajanje nespojivog
Argentinac je dres Zvezde razdužio u leto 2023. godine, a od tada je uspeo da napravi podvig kakav se retko viđa, pogotovo kada su strani košarkaši u pitanju. Vildoza je u Grčkoj uradio "nemoguće" - zaigrao je i za Panatinaikos i za Olimpijakos.
2023/24: Sa "zelenima" iz Atine popeo se na sam krov Evrope i podigao trofej Evrolige.
2024/25: Šokirao je Atinu prelaskom u redove najvećeg rivala, Olimpijakosa, gde se zadržao jednu sezonu.
Sada je Vildoza postao prvi košarkaš u istoriji koji je objedinio nastupe za četiri najveća rivala evropske košarke - Crvenu zvezdu, Partizan, Panatinaikos i Olimpijakos. Čini se da se argentinski bek najbolje snalazi upravo u najvrelijim košarkaškim atmosferama.
Turbulentna godina, "hapšenje" u Italiji i nova životna poglavlja
Iza 30-godišnjeg pleja je izuzetno dinamična i turbulentna godina na privatnom i profesionalnom planu. U Virtusu je bio velika želja Duška Ivanovića, a proteklu sezonu u Bolonji obeležile su velika promene:
Pored najlepših vesti i rođenja deteta sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić, Vildoza se u Italiji našao i u centru skandala kada je priveden nakon incidenta i sukoba sa osobljem hitne pomoći.
Ipak, sve te vansportske naslove ostavio je iza sebe. Na parketu u dresu Virtusa odradio je korektan posao, beleživši u proseku 7,8 poena, 1,9 skokova i 3,2 asistencije.
Sada je pred njim najveći izazov u karijeri - povratak u Beograd, ali u tabor najvećeg rivala svog bivšeg kluba. Kako će se snaći, saznaćemo vrlo brzo!
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