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Prava košarkaška detonacija odjeknula je protekle noći - nekadašnji ljubimac navijača Crvene zvezde, Luka Vildoza, potpisao je za Partizan! Na ovaj način, Vildoza je postao još jedan u nizu igrača koji su nosili dresove oba beogradska večita rivala, ali je ipak uspeo da pomeri granice.

Poslednji zvučan primer takvog prelaska bio je Kevin Panter, koji je nakon crveno-belog dresa stigao u Humsku i postao kapiten. Ipak, priča sa Vildozom nosi potpuno novu, do sada neviđenu dimenziju.

1/17 Vidi galeriju Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, STARSPORT/2025 STARSPORT ©

Unikat u evropskoj košarci: Spajanje nespojivog

Argentinac je dres Zvezde razdužio u leto 2023. godine, a od tada je uspeo da napravi podvig kakav se retko viđa, pogotovo kada su strani košarkaši u pitanju. Vildoza je u Grčkoj uradio "nemoguće" - zaigrao je i za Panatinaikos i za Olimpijakos.

2023/24: Sa "zelenima" iz Atine popeo se na sam krov Evrope i podigao trofej Evrolige.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

2024/25: Šokirao je Atinu prelaskom u redove najvećeg rivala, Olimpijakosa, gde se zadržao jednu sezonu.

Foto: STARSPORT/2025 STARSPORT ©

Sada je Vildoza postao prvi košarkaš u istoriji koji je objedinio nastupe za četiri najveća rivala evropske košarke - Crvenu zvezdu, Partizan, Panatinaikos i Olimpijakos. Čini se da se argentinski bek najbolje snalazi upravo u najvrelijim košarkaškim atmosferama.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Turbulentna godina, "hapšenje" u Italiji i nova životna poglavlja

Iza 30-godišnjeg pleja je izuzetno dinamična i turbulentna godina na privatnom i profesionalnom planu. U Virtusu je bio velika želja Duška Ivanovića, a proteklu sezonu u Bolonji obeležile su velika promene:

Pored najlepših vesti i rođenja deteta sa srpskom odbojkašicom Milicom Tasić, Vildoza se u Italiji našao i u centru skandala kada je priveden nakon incidenta i sukoba sa osobljem hitne pomoći.

Ipak, sve te vansportske naslove ostavio je iza sebe. Na parketu u dresu Virtusa odradio je korektan posao, beleživši u proseku 7,8 poena, 1,9 skokova i 3,2 asistencije.

Sada je pred njim najveći izazov u karijeri - povratak u Beograd, ali u tabor najvećeg rivala svog bivšeg kluba. Kako će se snaći, saznaćemo vrlo brzo!

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