VILDOZA NA GRANICI HRABROSTI I LUDOSTI! Argentinac je jedini aktuelni košarkaš Zvezde i Partizana koji se usudio da uradi ovo!
U sezoni 2022/23 je Argentinac nosio crveno-beli dres i za Crvenu zvezdu je odigrao svoju najbolju od ukupno osam evroligaških sezona.
A, sezonu 2026/27 Luka Vildoza će početi kao član Partizana.
Njegov potpis sa crno-belima izazvao je brojne reakcije, a postao je osmi stranac koji je bio deo oba beogradska evroligaša.
Ono što je zanimljivo, Argentinac je na društvenoj mreži Instagram u listu naloga koje prati dodao Partizan, dok još uvek prati i Crvenu zvezdu.
Postao je jedini aktuelni košarkaš bilo kog od dva večita rivala koji na taj način pokazuje poštovanje i prema onom drugom klubu.
Kada je reč o svim strancima koji su nosili i crno-beli i crveno-beli dres, pored Argentinca oba kluba prate još Džejms Gist i Tarens Kinzi. Samo Partizan prati Matijas Lesor, a samo Crvenu zvezdu Kori Volden i Kodi Miler-Mekintajer.
Lorens Roberts, prvi stranac koji je promenio večite, nema Instagram, a pomalo je neobično da Kevin Panter ne prati čak ni Partizan.
Stranci koji su igrali za Partizan i Crvenu zvezdu:
Prate i Partizan i Crvenu zvezdu:
- Džejms Gist
- Terens Kinzi
- Luka Vildoza
Prate samo Partizan:
- Matijas Lesor
Prate samo Crvenu zvezdu
- Kori Volden
- Kodi Miler-Mekintajer
Ne prate ni Partizan ni Crvenu zvezdu:
- Kevin Panter
Bonus video: