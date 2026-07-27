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U sezoni 2022/23 je Argentinac nosio crveno-beli dres i za Crvenu zvezdu je odigrao svoju najbolju od ukupno osam evroligaških sezona.

A, sezonu 2026/27 Luka Vildoza će početi kao član Partizana.

Njegov potpis sa crno-belima izazvao je brojne reakcije, a postao je osmi stranac koji je bio deo oba beogradska evroligaša.

Ono što je zanimljivo, Argentinac je na društvenoj mreži Instagram u listu naloga koje prati dodao Partizan, dok još uvek prati i Crvenu zvezdu.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Postao je jedini aktuelni košarkaš bilo kog od dva večita rivala koji na taj način pokazuje poštovanje i prema onom drugom klubu.

Kada je reč o svim strancima koji su nosili i crno-beli i crveno-beli dres, pored Argentinca oba kluba prate još Džejms Gist i Tarens Kinzi. Samo Partizan prati Matijas Lesor, a samo Crvenu zvezdu Kori Volden i Kodi Miler-Mekintajer.

Lorens Roberts, prvi stranac koji je promenio večite, nema Instagram, a pomalo je neobično da Kevin Panter ne prati čak ni Partizan.

Stranci koji su igrali za Partizan i Crvenu zvezdu:

Prate i Partizan i Crvenu zvezdu:

Džejms Gist

Terens Kinzi

Luka Vildoza

Prate samo Partizan:

Matijas Lesor

Prate samo Crvenu zvezdu

Kori Volden

Kodi Miler-Mekintajer

Ne prate ni Partizan ni Crvenu zvezdu:

Kevin Panter

Bonus video: