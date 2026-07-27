Slušaj vest

Ovaj 31-godišnji košarkaš se pridružio Makabiju u novembru prošle sezone i ostvario veliki uticaj na igru tima.

Danski bek je beležio prosečno 11 poena i 3,6 asistencija u 16 evroligaških utakmica sa Makabijem, ali je propustio finiš evroligaške sezone zbog povrede Ahilove tetive.

Lundberg je bio još bolji u izraelskoj ligi i proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) finala domaćeg šampionata, nakon što je prosečno beležio 17,5 poena, četiri asistencije i dve ukradene lopte za indeks korisnosti od 21 u pobedi protiv Hapoela iz Tel Aviva.

1/13 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović, EPA Andrej Cukić, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Michele Nucci/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Starsportphoto

Makabi je četvrti evroligaški klub za Lundberga, koji je zabeležio 145 nastupa u ovom takmičenju. Debitovao je u dresu CSKA iz Moskve u aprilu 2021. godine, a kasnije je proveo dve sezone u Virtusu iz Bolonje i jednu u Partizanu.

Lundberg, koji je karijeru počeo u danskom klubu Falkon, bio je prvi danski igrač koji je zaigrao u NBA ligi kada je nastupio na četiri utakmice za Finiks Sanse 2022. godine.

Bonus video: