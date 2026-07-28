Slušaj vest

Ovaj 25-godišnji košarkaš je sa Barselonom potpisao višegodišnji ugovor.

Evbuomvan u Barselonu dolazi iz ekipe Grinsboro Svorm, gde je u proseku beležio 18,2 poena i 6,3 skoka u "G" ligi tokom sezone 2025/26.

On je sa Svormom osvojio "G" ligu, a bio je i MVP finala.

Evbumvan je prošlu sezonu počeo u Njujorku, za koje je zabeležio samo pet nastupa, a u karijeri je igrao još i za Memfis, Detroit i Bruklin.

Ne propustiteEvroligaVILDOZA NA GRANICI HRABROSTI I LUDOSTI! Argentinac je jedini aktuelni košarkaš Zvezde i Partizana koji se usudio da uradi ovo!
Luka Vildoza
EvroligaTROGODIŠNJI UGOVOR ZA LUNDBERGA! Bivši košarkaš Partizana ostaje u Evroligi
Ife Lundberg na meču protiv Partizana
EvroligaPOZNATI FUDBALER BRUTALNO IZVREĐAO VILDOZU: Janjičaru... Pljuštale žestoke uvrede!
zvezdavalencia-06.jpg
EvroligaLUKA VILDOZA - JEDINI U ISTORIJI KOJI JE URADIO OVO! Preletanje za preletanjem i izdaja za izdajom! Argentinac je obrnuo igricu i prešao sve granice!
Luka Vildoza

Bonus video:

00:38
Drama u finišu finala Evrolige Izvor: Arena 1 Premium