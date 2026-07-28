Britanski košarkaš Tosan Evbumvan novi je igrač Barselone, saopštio je taj klub.
Evroliga
BARSELONA DOVELA MVP-A! Novo NBA pojačanje u Evroligi!
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Ovaj 25-godišnji košarkaš je sa Barselonom potpisao višegodišnji ugovor.
Evbuomvan u Barselonu dolazi iz ekipe Grinsboro Svorm, gde je u proseku beležio 18,2 poena i 6,3 skoka u "G" ligi tokom sezone 2025/26.
On je sa Svormom osvojio "G" ligu, a bio je i MVP finala.
Evbumvan je prošlu sezonu počeo u Njujorku, za koje je zabeležio samo pet nastupa, a u karijeri je igrao još i za Memfis, Detroit i Bruklin.
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