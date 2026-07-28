Slušaj vest

Američki košarkaš Džoni Džuzang potpisao je jednogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom, saopštio je danas turski klub.

Džuzang (25) je drugi deo prošle sezone proveo u ruskom Zenitu, a pre toga je igrao za Minesotu i Jutu. On je za Zenit odigrao 17 utakmica, a prosečno je beležio 14 poena, 2,4 skoka i 1,9 asistencija.

Džuzang je deveto pojačanje Fenerbahčea u letnjem prelaznom roku.

Videćemo kako će to uticati na ambicije kluba iz Istanbulu. Toliko promena - sigurno znači da će biti potrebno vreme da Fener dostigne ozbiljan nivo.

Veliki posao je pred Šarunasom Jasikevičijusom.

Ne propustiteEvroligaTROGODIŠNJI UGOVOR ZA LUNDBERGA! Bivši košarkaš Partizana ostaje u Evroligi
Ife Lundberg na meču protiv Partizana
EvroligaLUKA VILDOZA - JEDINI U ISTORIJI KOJI JE URADIO OVO! Preletanje za preletanjem i izdaja za izdajom! Argentinac je obrnuo igricu i prešao sve granice!
Luka Vildoza
KošarkaGOTOVO! LUKA VILDOZA JE NOVI KOŠARKAŠ PARTIZANA: Crno-beli objavili dolazak bivšeg igrača Crvene zvezde
Luka Vildoza
KošarkaMICIĆ ZARAĐUJE VIŠE OD LEBRONA: Neverovatan paradoks i splet okolnosti...
Vasilije Micić
KošarkaTANKA JE LINIJA IZMEĐU LJUBAVI I... "NELJUBAVI"... MISLIM, REČ JE MRŽNJA, ALI... Filip Petrušev progovorio o odlasku iz Crvene zvezde: Kad bi ljudi znali...
ZVEZDA-REAL_46.JPG

01:36
Isključeni Pedro Martinez i Ergin Ataman Izvor: arena 3 premium