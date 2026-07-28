Džoni Džuzang potpisao jednogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom, postajući deveto pojačanje turskog kluba u letnjem prelaznom roku.
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TURSKI GIGANT DOVEO DEVETO POJAČANJE! Fenerbahče totalno promenio tim
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Američki košarkaš Džoni Džuzang potpisao je jednogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom, saopštio je danas turski klub.
Džuzang (25) je drugi deo prošle sezone proveo u ruskom Zenitu, a pre toga je igrao za Minesotu i Jutu. On je za Zenit odigrao 17 utakmica, a prosečno je beležio 14 poena, 2,4 skoka i 1,9 asistencija.
Džuzang je deveto pojačanje Fenerbahčea u letnjem prelaznom roku.
Videćemo kako će to uticati na ambicije kluba iz Istanbulu. Toliko promena - sigurno znači da će biti potrebno vreme da Fener dostigne ozbiljan nivo.
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