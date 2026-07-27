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Američki košarkaš Ej Džej Loson potpisao je dvogodišnji ugovor sa Baskonijom, saopštio je danas španski klub.

Prošle sezone Loson je igrao u NBA ligi za Toronto i njegovu filijalu u Razvojnoj ligi.

Partizan - Baskonija 16.4.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Odigrao je 24 utakmice za Toronto i u proseku je postizao 4,2 poena i 1,8 skokova za 9,4 minuta po utakmici. U NBA ligi odigrao je 107 utakmica za Minesotu, Dalas i Toronto.

Kako je preneo Basketnjuz, 26-godišnji košarkaš imao je mnogo značajniju ulogu u G ligi, gde je postizao 20,8 poena, uz pet skokova, 2,4 asistencije i jednu ukradenu loptu po meču.

Njegove partije donele su mu mesto u drugoj najboljoj petorci Razvojne lige, dok je Toronto u aprilu njegov dvosmerni ugovor pretvorio u standardni NBA ugovor.

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