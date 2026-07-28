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Posle Luke Vildoze, koji je ovog leta uzburkao košarkašku javnost prelaskom u Partizan, crno-beli su na pragu još jednog angažmana koji će sigurno izazvati komentare među navijačima.

Kako prenosi španski portal "Encestando", nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Oliver Stević priključiće se stručnom štabu Partizana kao pomoćni trener novog šefa struke Đoana Penjaroje.

Prema istim informacijama, Stević je nedavno završio trenersku edukaciju u Španiji, a prvi ozbiljan angažman u novoj ulozi imaće upravo u Humskoj. Njegov dolazak nije iznenađenje za one koji prate evropsku košarku, pošto je sa Penjarojom već uspešno sarađivao u Andori, gde su zajedno proveli dve sezone.

Oliver Stević Foto: Martin Silva Cosentino / Alamy / Profimedia

Stević iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Nosio je dresove brojnih evropskih klubova, a srpskoj publici posebno je poznat po periodu provedenom u Crvenoj zvezdi, za koju je nastupao u sezoni 2009/10. Tokom karijere igrao je još za Bilbao, Andoru, Huventud, Fuenlabradu, Gazijantep, Zjelonu Goru i Obradoiro, gde je i završio profesionalnu karijeru.

Upravo zbog njegove prošlosti u redovima večitog rivala, vest o dolasku u Partizan izazvala je veliku pažnju. Iako ovog puta neće obući crno-beli dres, već će biti deo stručnog štaba, nema sumnje da će njegovo ime ponovo biti jedna od glavnih tema među navijačima.

Dolazak Stevića predstavlja još jedan potez Partizana u sklapanju stručnog štaba za novu sezonu, a ostaje da se vidi da li će se saradnja sa Penjarojom, koja je već davala rezultate u Španiji, pokazati uspešnom i u Beogradu.