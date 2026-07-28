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Prve prognoze za novu sezonu Evrolige su stigle, a neće se dopasti navijačima Crvene zvezde i Partizana!

Najveće svetske kladionice već su izbacile kvote za osvajača elitnog evropskog takmičenja, a prema njihovim procenama glavni favoriti za titulu su Panatinaikos i Olimpijakos. Aktuelni šampion Panatinaikos dobio je kvotu oko 4.00, dok je Olimpijakos odmah iza sa 4.40. U najužem krugu kandidata nalaze se još Fenerbahče i Real Madrid, dok iza njih slede Hapoel Tel Aviv, Dubai i Barselona.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kada je reč o srpskim predstavnicima, Crvena zvezda je dobila kvotu 29 za osvajanje Evrolige, dok je Partizan još niže sa kvotom 34, što jasno pokazuje da ih bukmejkeri za sada ne vide kao ozbiljne kandidate za evropski tron.

Prema projekcijama koje su objavili pojedini specijalizovani košarkaški portali i kladionice, Zvezdi se prognozira borba za plasman oko 10. mesta i plej-in, dok se Partizanu predviđa završetak regularnog dela sezone između 12. i 15. pozicije, što bi značilo da bi crno-beli mogli da ostanu bez doigravanja ukoliko ne nadmaše očekivanja.

Naravno, u pitanju su tek prve projekcije, a prelazni rok je i dalje u punom jeku. Obe ekipe već su značajno promenile rostere, pa će konačan odnos snaga biti mnogo jasniji kada budu kompletirani sastavi pred početak sezone.

Lista favorita za osvajanje Evrolige:

1. Panatinaikos 4.00

2. Olimpijakos 4.40

3. Fenerbahče 8.00

4. Real Madrid 8.00

5. Hapoel Tel Aviv 12.00

6. Dubai 15.00

7. Barselona 15.00

8. Žalgiris 23.00

9. Anadolu Efes 26.00

10. CRVENA ZVEZDA 29.00

11. Asvel 29.00

12. PARTIZAN 34.00

13. Valensija 34.00

14. Makabi Tel Aviv 34.00

15. Olimpija Milano 34.00

16. Bešiktaš 41.00

17. Baskonija 81.00

18. Bajern Minhen 81.00

19. Pariz 101.00

20. Virtus Bolonja 101.00