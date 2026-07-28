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Nakon Lamara Stivensa, Kevarijusa Hejsa, Alesandra Pajole, Nikole Tanaskovića i Luke Vildoze, crno-beli su potvrdili dolazak i šestog pojačanja za narednu sezonu.

Derek Vilis je rođen 1995. godine, prethodne sezone igrao za Pariz i igra na poziciji krilnog centra.

Prethodno je Vilis igrao za Efes, Veneciju, Huventud, Brinizi, Ulm, Getingem, kao i razvojni tim Denver Nagetsa.

Kako su saopštili crno-beli, sa košarkašem je postignut dvogodišnji ugovor.

Vilis je visok 205 centimetara i u junu je proslavio 31. rođendan.

Prošle sezone je u dresu Pariza odigrao 28 evroligaških utakmica, sedam kao starter. Na njima je za 16 minuta u proseku beležio 5,8 poena, uz 3,9 skokova i 1,2 asistencije.

Najbolja, od ukupno tri evroligaške sezone bila je za njega 2023/24 kada je kao košarkaš Efesa na 26 utakmica u proseku imao 7,3 poena i 3,7 skokova.

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