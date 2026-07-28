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Novi krilni centar crno-belih, Derek Vilis, stiže kao šesto pojačanje KK Partizan. Osim bogatog evroligaškog iskustva, američki košarkaš sa sobom nosi i fascinantnu životnu priču - reč je o jednom od retkih profesionalaca koji su stigli do evropskog vrha a da je krenuo iz indijanskog rezervata.

Nakon epizode u Parizu, kao i nastupa za Efes, Veneciju i Huventud, Vilis započinje novo poglavlje u Beogradu. Njegov put do evropske elite bio je sve samo ne uobičajen, a priča o njegovom poreklu privlači posebnu pažnju.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U istoriji Evrolige, pored Vilisa, starosedelačko poreklo imao je još samo Sendi Koen (bivši igrač Makabija), dok je u Evrokupu nastupao Bronson Kenig u dresu barskog Mornara.

Koreni i odrastanje na rezervatu "Vind River"

Vilisova majka Trudi pripada plemenima Južni Arapaho, Krik i Poni. Prve godine života Derek je proveo u prostranstvima Vajominga, unutar indijanskog rezervata Vind River.

Iako se tog perioda seća kroz maglu, odrastanje u izolaciji ostavilo je trag:

"Živeli smo na farmi kao stanari, a prvi komšija nam je bio udaljen više od tri kilometra. Sve je bilo prilično raštrkano i bez mnogo sadržaja za decu", prisetio se Vilis teškog života u rezervatu.

Sa pet godina sa ocem se preselio u Kentaki, gde je izmenio okruženje, ali je želja za razumevanjem sopstvenih korena rasla kako je sazrevao:

"Kao dete ne razmišljaš mnogo o kulturi. Međutim, kasnije se susretneš sa okruženjem koje te prepoznaje kao pripadnika starosedelačkog naroda. Tvoja uloga tada postaje da budeš uzor toj deci i pokažeš im da postoji svetlo na kraju tunela."

1/8 Vidi galeriju Derek Vilis Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Simboli na koži: Tradicija prenesena na tetovaže

Jedinstvenu vezu sa svojim poreklom novi košarkaš Partizana neguje i kroz umetnost na svom telu. Njegove tetovaže nisu samo estetski detalj, već omaž tradiciji:

Poglavičin ukras: Na levom ramenu, kao simbol vođstva i poštovanja.

Lobanja: Na desnom ramenu.

Hvatač snova: Na levoj podlaktici.

Vuk: Tetovaža na rebrima.

"Želeo sam da predstavim svoju kulturu. Poglavica zauzima posebno mesto među starosedeocima – to je vođa koji je morao mnogo toga da prođe da bi stigao na tu poziciju", objašnjava Vilis.

Život u rezervatu i ljubav prema košarci

Uprkos surovoj svakodnevici sa kojom se suočavaju stanovnici rezervata, Vilis nosi i lepe uspomene na tradiciju i prirodu:

"Priroda je neverovatna. Sećam se festivala ’Ples sunca’ u mom rezervatu, tokom kojeg se posti tri dana - bez hrane, samo uz vodu i molitvu. Bilo je fascinantno posmatrati tu posvećenost."

Ono što ga posebno veže za rodni kraj jeste i činjenica da je košarka tamo sport broj jedan među mladima:

"Košarka je u rezervatima izuzetno popularna. Pored nje, deca se najviše bave kros trčanjem i atletikom."

Bogata evropska karijera

Pored jedinstvene životne priče, Vilis na teren donosi ozbiljno iskustvo. Visok je 206 cm (napomena: u originalnom tekstu je stajalo 193 cm, što je verovatno greška za krilnog centra, slobodno prilagodi po potrebi) i pokriva poziciju krilnog centra.

Nakon starta u razvojnom timu Denver Nagetsa, napravio je zavidnu karijeru u Evropi igrajući za Ulm, Gotingen, Brindizi, Veneciju, Huventud, Anadolu Efes i Pariz.

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