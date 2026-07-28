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Panatinaikos i njegov trener Željko Obradović mogli bi u narednim danima da naprave spektakularan transfer!

Kako pišu mediji iz Grčke i Izraela, jedan od najboljih plejmejkera NBA lige Rasel Vestbruk je velika želja gazde Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa.

Spremni da naprave moćan Panatinaikos - Željko Obradović i Dimitris Janakopulos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Mediji napravili lom

Izraelski portal "Walla Sport" piše da je Panatinaikos spreman da izdvoji čak 5.000.000 dolara po sezoni za platu Raselu Vestbruku (37). Sličnu priču prenose i brojni grčki mediji. Ipak, ono što buni u celoj ovoj priči je da nema zvanične potvrde da su pregovori između Vestbruka i Panatinikosa počeli.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos navodno je spreman da još jednom uloži ogromnu sumu novca kako bi Željku Obradoviću omogućio da formira ekipu sposobnu da napadne sve trofeje. Srpski trofejni srpski stručnjak stigao je ovog leta u Atinu kao spasilac, a redove Panatinikosa pojačali su Geršon Jabusele, Isak Bonga, Branko Badio i Mustafa Fal.

Evropa zove - Rasel Vestbruk Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tripl-dabl rekorder

U celoj priči dosta je nedoumica jer Željko Obradović na poziciji plejmejkera voli da ima igrača u kojeg ima poverenje i kojeg odlično poznaje. Iskusni strateg više je za angažovanje nekog proverenog evroligaškog igrača, nego veliko NBA ime. I sam Rasel Vestbruk je u više navrata isticao da želi da završi karijeru u SAD i da juri priliku za osvajanje NBA prstena.

Rasel Vestbruk je prethodne sezone igrao za Sakramento i u proseku ostvarivao 15.2 poena, 6.7 asistencija i 5.4 skoka. Nekadašnji MVP NBA lige, devetostruki Ol star i rekorder po broju tripl dablova u istoriji takmičenja, više od 200 i dalje predstavlja jedno od najvećih imena na tržištu slobodnih igrača.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić i Rasel Vestbruk Foto: Printscreen / Twitter / DNVR_Nuggets

I Hapoel u igri

Bio je Rasel Vestbruk MVP NBA lige (2016/17), što je bila njegova sezona za pamćenje, u kojoj je postao prvi igrač nakon Oskara Robertsona (1962) koji je završio celu regularnu sezonu sa tripl-dabl prosekom (31.6p, 10.7sk, 10.4as). U karijeri je to ponovio u čak četiri različite sezone. Igrao je za Oklahomu, Hjuston, Vašington, LA Klipers, LA Lejkers, Denver i Sakramento.

Prema navodima medija iz Izraela, interesovanje za Rasela Vestbruka pokazao je i Hapoel iz Tel Aviva. Upravo gazda tog kluba Ofer Janaj nema problema da izdvoji veliku platu za bilo kojeg igrača. Tako da se očekuje pravi rat između Hapoela i Panatinaikosa za američkog veterana.