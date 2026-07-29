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Dok se odbrojavaju dani do početka priprema za novu sezonu Evrolige, ugledni specijalizovani portal "BasketNews" bez pardona je ocenio kako su klubovi odradili letnji prelazni rok. Crvena zvezda dobila je prolaznu ocenu, ali je Partizan naišao na pravu paljbu kritika.

Donatas Urbonas i Gitis Blaževičijus u "URBONUS" podkastu nisu štedeli crno-bele. Pre nego što su počeli analizu, podsetili su na objavu Karlika Džounsa na društvenim mrežama, kada je posle brojnih odlazaka iz kluba upitao: "Šta mi to radimo?"

Objava Karlika Džonsa Foto: Screenshot

Najžešći je bio Gitis Blaževičijus, koji je Partizanu dao svega trojku.

"Dao sam im najnižu ocenu. Bili su neaktivni veći deo leta, tržište je sada gotovo ispražnjeno i teško mi je da budem optimista. Prošle sezone imali su bolja imena na papiru. Doveli su Najdžela Hejsa, Džuvana Stivensa, Luku Vildozu i Alesandra Pajolu, ali meni deluje da je ovaj tim slabiji nego prošle godine."

Tu nije stao.

"Znam da zvuči grubo, ali meni ovo izgleda kao tim za Evrokup. Volim kada je Partizan konkurentan jer su tada i derbiji mnogo zanimljiviji, ali sa ovakvim sastavom jednostavno ne vidim veliki potencijal. Naravno, to važi ako ne stigne još neko ozbiljno pojačanje."

Ni Donatas Urbonas nije bio mnogo blaži. Partizanu je dao peticu, uz jasnu poruku da ekipi nedostaje još jedan veliki igrač.

"Ovo mi deluje kao unapređena verzija Virtusa. Pajola i Vildoza su već igrali zajedno u Bolonji. Volim Hejsa, mislim da bi bio pojačanje i za timove koji napadaju titulu Evrolige, ali ovom timu i dalje mnogo toga nedostaje. Ako ne dovedu veliko pojačanje na poziciji krila, nisam ubeđen u njihove mogućnosti."

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Za razliku od Partizana, Crvena zvezda dobila je mnogo bolje ocene. Obojica analitičara ocenila su prelazni rok crveno-belih sedmicom, uz zaključak da tim Ibona Navara nije imao potrebu za velikom rekonstrukcijom.

Blaževičijus je priznao da je prvobitno želeo da da šesticu, ali ga je upravo dolazak Navara naterao da promeni mišljenje.

1/7 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

"Džouns i Motli su velika pojačanja, ali će odlazak Kodija Milera-Mekintajera biti ozbiljan udarac. Ipak, verujem Ibonu Navaru. Mislim da može da pronađe pravu rotaciju i izvuče maksimum iz ovog sastava."

Urbonas se složio.

"Već su imali dobar tim i nisu morali mnogo da menjaju. Sviđa mi se kako ovaj roster izgleda i zato sam im dao sedmicu."