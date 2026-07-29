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Panatinaikos ne miruje! Željko Obradović nastavlja da gradi tim za najviše moguće ciljeve! Grčki velikan sada pomno prati situaciju oko Silvana Franciska i čeka pravi trenutak za reakciju!

Francuski plejmejker našao se u centru pažnje zbog problema koji su zadesili Asvel, gde je njegova budućnost postala neizvesna. Klub iz Vilerbana suočava se sa ozbiljnim finansijskim problemima, a smanjenje budžeta moglo bi da promeni planove ekipe i otvori vrata odlasku velikih imena.

Tu priliku želi da iskoristi Panatinaikos.

Grčki mediji navode da klub iz Atine pomno prati razvoj situacije oko Franciska, a prema pojedinim informacijama, "zeleni" su spremni da ponude ogroman ugovor kako bi ga doveli u svoje redove.

"Panatinaikos je poslao ponudu od preko tri miliona evra Francisku i čeka njegovu konačnu odluku. Prati se razvoj situacije", otkriva grčki novinar Sortis Vetakis.

Francisko iza sebe ima sezonu koja ga je lansirala među najcenjenije bekove u Evropi. Posle sjajnih partija u Evroligi, njegovo ime našlo se na radaru brojnih klubova, a interesovanje Panatinaikosa samo potvrđuje koliko je njegova vrednost porasla.

Francuz je prethodno izabrao Asvel, gde je trebalo da bude jedan od stubova novog projekta, ali finansijski problemi kluba sada mogu da promene sve.

1/5 Vidi galeriju Jedan od najcenjenih plejmejkera u Evroligi - Silvan Francisko Foto: Pacific Press / ddp USA / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

U Atini već grade moćan tim, a dolazak Franciska bio bi još jedan znak da Panatinaikos nema nameru da prepusti evropski tron rivalima.

Milioni su spremni, lopta je sada kod Franciska.