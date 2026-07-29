EVROLIGA OBJAVILA RASPORED! Poznati termini večitih derbija! Srbija čeka oktobarski spektakl!
Evroliga je konačno objavila raspored za novu sezonu, a najveću pažnju u Srbiji odmah su privukli datumi duela Partizana i Crvene zvezde.
Košarkaška poslastica zakazana je već u ranoj fazi takmičenja - prvi večiti derbi u Evroligi igraće se 22. oktobra, u 7. kolu, kada će Partizan biti domaćin crveno-belima.
Arena će tada biti poprište prvog evropskog obračuna večitih rivala u novoj sezoni, a očekuje se spektakl kakav samo dueli Partizana i Zvezde mogu da prirede.
Revanš je zakazan za 11. februar, kada će Crvena zvezda ugostiti Partizan u 28. kolu Evrolige.
Ali to nije jedina utakmica koja je izazvala ogromnu pažnju navijača. Posebno će biti zanimljiv dolazak Željka Obradovića u Beograd, ali ovog puta u ulozi trenera Panatinaikosa. Legendarni stručnjak prvo će sa grčkim šampionom gostovati Partizanu već 13. oktobra, dok će u Beogradsku arenu protiv Crvene zvezde stići 6. aprila.
Nova evroligaška sezona za srpske klubove počinje krajem septembra. Crvena zvezda će 24. septembra dočekati Žalgiris, dok će Partizan dan kasnije ugostiti Milano.
Raspored Crvene zvezde:
Evo rasporeda Crvene zvezde za nastupajuću sezonu:
1. kolo, 24. septembar 2026: Crvena zvezda – Žalgiris
2. kolo, 29. septembar 2026: Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv
3. kolo, 1. oktobar 2026: Crvena zvezda – Anadolu Efes
4. kolo, 9. oktobar 2026: Dubai – Crvena zvezda
5. kolo, 13. oktobar 2026: Asvel – Crvena zvezda
6. kolo, 16. oktobar 2026: Crvena zvezda – Pariz
7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda
8. kolo, 27. oktobar 2026: Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv
9. kolo, 29. oktobar 2026: Crvena zvezda – Bajern
10. kolo, 6. novembar 2026: Olimpijakos – Crvena zvezda
11. kolo, 12. novembar 2026: Real Madrid – Crvena zvezda
12. kolo, 17. novembar 2026: Armani Milano – Crvena zvezda
13. kolo, 20. novembar 2026: Barselona – Crvena zvezda
14. kolo, 24. novembar 2026: Crvena zvezda – Virtus
15. kolo, 3. decembar 2026: Fenerbahče – Crvena zvezda
16. kolo, 11. decembar 2026: Valensija – Crvena zvezda
17. kolo, 16. decembar 2026: Panatinaikos – Crvena zvezda
18. kolo, 18. decembar 2026: Crvena zvezda – Bešiktaš
19. kolo, 23. decembar 2026: Crvena zvezda – Baskonija
20. kolo, 30. decembar 2026: Pariz – Crvena zvezda
21. kolo, 8. januar 2027: Crvena zvezda – Asvel
22. kolo, 12. januar 2027: Crvena zvezda – Real Madrid
23. kolo, 14. januar 2027: Žalgiris – Crvena zvezda
24. kolo, 22. januar 2027: Crvena zvezda – Barselona
25. kolo, 28. januar 2027: Bešiktaš – Crvena zvezda
26. kolo, 3. februar 2027: Bajern – Crvena zvezda
27. kolo, 5. februar 2027: Baskonija – Crvena zvezda
28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan
29. kolo, 5. mart 2027: Crvena zvezda – Fenerbahče
30. kolo, 9. mart 2027: Makabi Tel Aviv – Crvena zvezda
31. kolo, 12. mart 2027: Crvena zvezda – Dubai
32. kolo, 19. mart 2027: Crvena zvezda – Olimpijakos
33. kolo, 23. mart 2027: Anadolu Efes – Crvena zvezda
34. kolo, 26. mart 2027: Crvena zvezda – Valensija
35. kolo, 31. mart 2027: Virtus – Crvena zvezda
36. kolo, 6. april 2027: Crvena zvezda – Panatinaikos
37. kolo, 8. april 2027: Hapoel Tel Aviv – Crvena zvezda
38. kolo, 15. april 2027: Crvena zvezda – Armani Milano
Raspored Partizana
1. kolo, 25. septembar 2026: Partizan – Armani Milano
2. kolo, 29. septembar 2026: Pariz – Partizan
3. kolo, 2. oktobar 2026: Bajern – Partizan
4. kolo, 8. oktobar 2026: Real Madrid – Partizan
5. kolo, 13. oktobar 2026: Partizan – Panatinaikos
6. kolo, 15. oktobar 2026: Fenerbahče – Partizan
7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda
8. kolo, 28. oktobar 2026: Asvel – Partizan
9. kolo, 30. oktobar 2026: Žalgiris – Partizan
10. kolo, 6. novembar 2026: Partizan – Makabi Tel Aviv
11. kolo, 11. novembar 2026: Partizan – Baskonija
12. kolo, 17. novembar 2026: Partizan – Valensija
13. kolo, 20. novembar 2026: Partizan – Bešiktaš
14. kolo, 25. novembar 2026: Dubai – Partizan
15. kolo, 4. decembar 2026: Virtus – Partizan
16. kolo, 11. decembar 2026: Partizan – Barselona
17. kolo, 16. decembar 2026: Partizan – Anadolu Efes
18. kolo, 18. decembar 2026: Olimpijakos – Partizan
19. kolo, 22. decembar 2026: Hapoel Tel Aviv – Partizan
20. kolo, 29. decembar 2026: Partizan – Žalgiris
21. kolo, 7. januar 2027: Valensija – Partizan
22. kolo, 13. januar 2027: Bešiktaš – Partizan
23. kolo, 15. januar 2027: Partizan – Fenerbahče
24. kolo, 21. januar 2027: Partizan – Olimpijakos
25. kolo, 29. januar 2027: Armani Milano – Partizan
26. kolo, 2. februar 2027: Partizan – Real Madrid
27. kolo, 5. februar 2027: Partizan – Hapoel Tel Aviv
28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan
29. kolo, 4. mart 2027: Baskonija – Partizan
30. kolo, 9. mart 2027: Partizan – Pariz
31. kolo, 11. mart 2027: Anadolu Efes – Partizan
32. kolo, 18. mart 2027: Partizan – Bajern
33. kolo, 23. mart 2027: Partizan – Virtus
34. kolo, 25. mart 2027: Panatinaikos – Partizan
35. kolo, 2. april 2027: Partizan – Asvel
36. kolo, 7. april 2027: Makabi Tel Aviv – Partizan
37. kolo, 9. april 2027: Partizan – Dubai
38. kolo, 16. april 2027: Barselona – Partizan
Kompletan raspored možete pogledati OVDE.