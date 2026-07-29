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Partizan je saznao kompletan raspored u elitnom evropskom takmičenju, a crno-bele čeka 38 velikih ispita u borbi za povratak među najbolje ekipe Starog kontinenta.

Đoan Penjaroja dobio je zadatak da napravi novu hemiju u ekipi i vrati Partizan tamo gde navijači smatraju da mu je mesto - u borbu za najviše domete Evrolige.

Raspored Partizana u Evroligi:

1. kolo, 25. septembar 2026: Partizan – Armani Milano

2. kolo, 29. septembar 2026: Pariz – Partizan

3. kolo, 2. oktobar 2026: Bajern – Partizan

4. kolo, 8. oktobar 2026: Real Madrid – Partizan

5. kolo, 13. oktobar 2026: Partizan – Panatinaikos

6. kolo, 15. oktobar 2026: Fenerbahče – Partizan

7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda

8. kolo, 28. oktobar 2026: Asvel – Partizan

9. kolo, 30. oktobar 2026: Žalgiris – Partizan

10. kolo, 6. novembar 2026: Partizan – Makabi Tel Aviv

11. kolo, 11. novembar 2026: Partizan – Baskonija

12. kolo, 17. novembar 2026: Partizan – Valensija

13. kolo, 20. novembar 2026: Partizan – Bešiktaš

14. kolo, 25. novembar 2026: Dubai – Partizan

15. kolo, 4. decembar 2026: Virtus – Partizan

16. kolo, 11. decembar 2026: Partizan – Barselona

17. kolo, 16. decembar 2026: Partizan – Anadolu Efes

18. kolo, 18. decembar 2026: Olimpijakos – Partizan

19. kolo, 22. decembar 2026: Hapoel Tel Aviv – Partizan

20. kolo, 29. decembar 2026: Partizan – Žalgiris

21. kolo, 7. januar 2027: Valensija – Partizan

22. kolo, 13. januar 2027: Bešiktaš – Partizan

23. kolo, 15. januar 2027: Partizan – Fenerbahče

24. kolo, 21. januar 2027: Partizan – Olimpijakos

25. kolo, 29. januar 2027: Armani Milano – Partizan

26. kolo, 2. februar 2027: Partizan – Real Madrid

27. kolo, 5. februar 2027: Partizan – Hapoel Tel Aviv

28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan

29. kolo, 4. mart 2027: Baskonija – Partizan

30. kolo, 9. mart 2027: Partizan – Pariz

31. kolo, 11. mart 2027: Anadolu Efes – Partizan

32. kolo, 18. mart 2027: Partizan – Bajern

33. kolo, 23. mart 2027: Partizan – Virtus

34. kolo, 25. mart 2027: Panatinaikos – Partizan

35. kolo, 2. april 2027: Partizan – Asvel

36. kolo, 7. april 2027: Makabi Tel Aviv – Partizan

37. kolo, 9. april 2027: Partizan – Dubai

38. kolo, 16. april 2027: Barselona – Partizan

Crno-beli u novu sezonu ulaze posle razočaranja iz prethodne. Partizan nije uspeo da izbori plasman u završnicu Evrolige, pa je tokom leta krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju tima.

Promenjen je sastav, stigla su nova imena, a uprava kluba pokušala je da napravi ekipu koja će biti konkurentnija u najjačem evropskom takmičenju.

Penjaroja, poznat po modernoj košarci i zahtevnom stilu igre, sada ima težak zadatak – da uklopi nove igrače, pronađe pravu rotaciju i vrati prepoznatljivu borbenost crno-belih.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Prošla sezona pokazala je koliko je Evroliga surovo takmičenje. Svaki pad koncentracije skupo se plaća, a Partizan će morati da bude mnogo konstantniji ukoliko želi mesto među ekipama koje se bore za plej-of.

Veliki adut ponovo će biti Beogradska arena, gde crno-beli tradicionalno imaju jednu od najvatrenijih podrški u Evropi.