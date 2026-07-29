CRNO-BELI ZNAJU PUT DO EVROPSKOG VRHA! Partizan dobio raspored - poznato kad velikani stižu u Beograd na spektakle! Čeka nas paklena sezona!
Partizan je saznao kompletan raspored u elitnom evropskom takmičenju, a crno-bele čeka 38 velikih ispita u borbi za povratak među najbolje ekipe Starog kontinenta.
Đoan Penjaroja dobio je zadatak da napravi novu hemiju u ekipi i vrati Partizan tamo gde navijači smatraju da mu je mesto - u borbu za najviše domete Evrolige.
Raspored Partizana u Evroligi:
1. kolo, 25. septembar 2026: Partizan – Armani Milano
2. kolo, 29. septembar 2026: Pariz – Partizan
3. kolo, 2. oktobar 2026: Bajern – Partizan
4. kolo, 8. oktobar 2026: Real Madrid – Partizan
5. kolo, 13. oktobar 2026: Partizan – Panatinaikos
6. kolo, 15. oktobar 2026: Fenerbahče – Partizan
7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda
8. kolo, 28. oktobar 2026: Asvel – Partizan
9. kolo, 30. oktobar 2026: Žalgiris – Partizan
10. kolo, 6. novembar 2026: Partizan – Makabi Tel Aviv
11. kolo, 11. novembar 2026: Partizan – Baskonija
12. kolo, 17. novembar 2026: Partizan – Valensija
13. kolo, 20. novembar 2026: Partizan – Bešiktaš
14. kolo, 25. novembar 2026: Dubai – Partizan
15. kolo, 4. decembar 2026: Virtus – Partizan
16. kolo, 11. decembar 2026: Partizan – Barselona
17. kolo, 16. decembar 2026: Partizan – Anadolu Efes
18. kolo, 18. decembar 2026: Olimpijakos – Partizan
19. kolo, 22. decembar 2026: Hapoel Tel Aviv – Partizan
20. kolo, 29. decembar 2026: Partizan – Žalgiris
21. kolo, 7. januar 2027: Valensija – Partizan
22. kolo, 13. januar 2027: Bešiktaš – Partizan
23. kolo, 15. januar 2027: Partizan – Fenerbahče
24. kolo, 21. januar 2027: Partizan – Olimpijakos
25. kolo, 29. januar 2027: Armani Milano – Partizan
26. kolo, 2. februar 2027: Partizan – Real Madrid
27. kolo, 5. februar 2027: Partizan – Hapoel Tel Aviv
28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan
29. kolo, 4. mart 2027: Baskonija – Partizan
30. kolo, 9. mart 2027: Partizan – Pariz
31. kolo, 11. mart 2027: Anadolu Efes – Partizan
32. kolo, 18. mart 2027: Partizan – Bajern
33. kolo, 23. mart 2027: Partizan – Virtus
34. kolo, 25. mart 2027: Panatinaikos – Partizan
35. kolo, 2. april 2027: Partizan – Asvel
36. kolo, 7. april 2027: Makabi Tel Aviv – Partizan
37. kolo, 9. april 2027: Partizan – Dubai
38. kolo, 16. april 2027: Barselona – Partizan
Crno-beli u novu sezonu ulaze posle razočaranja iz prethodne. Partizan nije uspeo da izbori plasman u završnicu Evrolige, pa je tokom leta krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju tima.
Promenjen je sastav, stigla su nova imena, a uprava kluba pokušala je da napravi ekipu koja će biti konkurentnija u najjačem evropskom takmičenju.
Penjaroja, poznat po modernoj košarci i zahtevnom stilu igre, sada ima težak zadatak – da uklopi nove igrače, pronađe pravu rotaciju i vrati prepoznatljivu borbenost crno-belih.
Prošla sezona pokazala je koliko je Evroliga surovo takmičenje. Svaki pad koncentracije skupo se plaća, a Partizan će morati da bude mnogo konstantniji ukoliko želi mesto među ekipama koje se bore za plej-of.
Veliki adut ponovo će biti Beogradska arena, gde crno-beli tradicionalno imaju jednu od najvatrenijih podrški u Evropi.