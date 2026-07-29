ZVEZDIN PUT KROZ EVROLIGU JE POZNAT! Crveno-beli saznali raspored, navijači čekaju velike evropske okršaje!
Evroliga je objavila kompletan raspored za novu sezonu, a Crvenu zvezdu očekuje težak put kroz najjače evropsko takmičenje.
Navijači već gledaju datume najvećih utakmica, jer će u Beograd ponovo dolaziti evropski velikani. Crvena zvezda će imati priliku da pred svojim navijačima ugosti najjače ekipe Starog kontinenta, a atmosfera u Areni biće jedan od najvećih aduta ekipe Ibona Navara.
Raspored Crvene zvezde u Evroligi
1. kolo, 24. septembar 2026: Crvena zvezda – Žalgiris
2. kolo, 29. septembar 2026: Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv
3. kolo, 1. oktobar 2026: Crvena zvezda – Anadolu Efes
4. kolo, 9. oktobar 2026: Dubai – Crvena zvezda
5. kolo, 13. oktobar 2026: Asvel – Crvena zvezda
6. kolo, 16. oktobar 2026: Crvena zvezda – Pariz
7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda
8. kolo, 27. oktobar 2026: Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv
9. kolo, 29. oktobar 2026: Crvena zvezda – Bajern
10. kolo, 6. novembar 2026: Olimpijakos – Crvena zvezda
11. kolo, 12. novembar 2026: Real Madrid – Crvena zvezda
12. kolo, 17. novembar 2026: Armani Milano – Crvena zvezda
13. kolo, 20. novembar 2026: Barselona – Crvena zvezda
14. kolo, 24. novembar 2026: Crvena zvezda – Virtus
15. kolo, 3. decembar 2026: Fenerbahče – Crvena zvezda
16. kolo, 11. decembar 2026: Valensija – Crvena zvezda
17. kolo, 16. decembar 2026: Panatinaikos – Crvena zvezda
18. kolo, 18. decembar 2026: Crvena zvezda – Bešiktaš
19. kolo, 23. decembar 2026: Crvena zvezda – Baskonija
20. kolo, 30. decembar 2026: Pariz – Crvena zvezda
21. kolo, 8. januar 2027: Crvena zvezda – Asvel
22. kolo, 12. januar 2027: Crvena zvezda – Real Madrid
23. kolo, 14. januar 2027: Žalgiris – Crvena zvezda
24. kolo, 22. januar 2027: Crvena zvezda – Barselona
25. kolo, 28. januar 2027: Bešiktaš – Crvena zvezda
26. kolo, 3. februar 2027: Bajern – Crvena zvezda
27. kolo, 5. februar 2027: Baskonija – Crvena zvezda
28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan
29. kolo, 5. mart 2027: Crvena zvezda – Fenerbahče
30. kolo, 9. mart 2027: Makabi Tel Aviv – Crvena zvezda
31. kolo, 12. mart 2027: Crvena zvezda – Dubai
32. kolo, 19. mart 2027: Crvena zvezda – Olimpijakos
33. kolo, 23. mart 2027: Anadolu Efes – Crvena zvezda
34. kolo, 26. mart 2027: Crvena zvezda – Valensija
35. kolo, 31. mart 2027: Virtus – Crvena zvezda
36. kolo, 6. april 2027: Crvena zvezda – Panatinaikos
37. kolo, 8. april 2027: Hapoel Tel Aviv – Crvena zvezda
38. kolo, 15. april 2027: Crvena zvezda – Armani Milano
Crveno-beli novu sezonu dočekuju sa velikim ambicijama. Posle prethodne takmičarske godine, u kojoj ekipa nije uspela da napravi iskorak koji se očekivao, klub je tokom leta radio na dodatnom jačanju sastava.
U Beograd su stigla nova imena, a posebna pažnja biće na tome kako će se uklopiti pojačanja i koliko će Zvezda uspeti da podigne nivo igre u najjačoj evropskoj konkurenciji.
Među najvažnijim promenama je i dolazak trenera Ibona Navara, koji će pokušati da pronađe dobitnu formulu za ekipu sa velikim očekivanjima. Španski stručnjak ima zadatak da od velikog broja kvalitetnih igrača napravi tim sposoban za kontinuitet u Evroligi.
Crvena zvezda će i ove sezone imati ogromnu podršku sa tribina, a Beogradska arena ostaje mesto na kojem mnogi evropski velikani teško dolaze do pobede.