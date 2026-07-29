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Evroliga je objavila kompletan raspored za novu sezonu, a Crvenu zvezdu očekuje težak put kroz najjače evropsko takmičenje.

Navijači već gledaju datume najvećih utakmica, jer će u Beograd ponovo dolaziti evropski velikani. Crvena zvezda će imati priliku da pred svojim navijačima ugosti najjače ekipe Starog kontinenta, a atmosfera u Areni biće jedan od najvećih aduta ekipe Ibona Navara.

Raspored Crvene zvezde u Evroligi

1. kolo, 24. septembar 2026: Crvena zvezda – Žalgiris

2. kolo, 29. septembar 2026: Crvena zvezda – Hapoel Tel Aviv

3. kolo, 1. oktobar 2026: Crvena zvezda – Anadolu Efes

4. kolo, 9. oktobar 2026: Dubai – Crvena zvezda

5. kolo, 13. oktobar 2026: Asvel – Crvena zvezda

6. kolo, 16. oktobar 2026: Crvena zvezda – Pariz

7. kolo, 22. oktobar 2026: Partizan – Crvena zvezda

8. kolo, 27. oktobar 2026: Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv

9. kolo, 29. oktobar 2026: Crvena zvezda – Bajern

10. kolo, 6. novembar 2026: Olimpijakos – Crvena zvezda

11. kolo, 12. novembar 2026: Real Madrid – Crvena zvezda

12. kolo, 17. novembar 2026: Armani Milano – Crvena zvezda

13. kolo, 20. novembar 2026: Barselona – Crvena zvezda

14. kolo, 24. novembar 2026: Crvena zvezda – Virtus

15. kolo, 3. decembar 2026: Fenerbahče – Crvena zvezda

16. kolo, 11. decembar 2026: Valensija – Crvena zvezda

17. kolo, 16. decembar 2026: Panatinaikos – Crvena zvezda

18. kolo, 18. decembar 2026: Crvena zvezda – Bešiktaš

19. kolo, 23. decembar 2026: Crvena zvezda – Baskonija

20. kolo, 30. decembar 2026: Pariz – Crvena zvezda

21. kolo, 8. januar 2027: Crvena zvezda – Asvel

22. kolo, 12. januar 2027: Crvena zvezda – Real Madrid

23. kolo, 14. januar 2027: Žalgiris – Crvena zvezda

24. kolo, 22. januar 2027: Crvena zvezda – Barselona

25. kolo, 28. januar 2027: Bešiktaš – Crvena zvezda

26. kolo, 3. februar 2027: Bajern – Crvena zvezda

27. kolo, 5. februar 2027: Baskonija – Crvena zvezda

28. kolo, 11. februar 2027: Crvena zvezda – Partizan

29. kolo, 5. mart 2027: Crvena zvezda – Fenerbahče

30. kolo, 9. mart 2027: Makabi Tel Aviv – Crvena zvezda

31. kolo, 12. mart 2027: Crvena zvezda – Dubai

32. kolo, 19. mart 2027: Crvena zvezda – Olimpijakos

33. kolo, 23. mart 2027: Anadolu Efes – Crvena zvezda

34. kolo, 26. mart 2027: Crvena zvezda – Valensija

35. kolo, 31. mart 2027: Virtus – Crvena zvezda

36. kolo, 6. april 2027: Crvena zvezda – Panatinaikos

37. kolo, 8. april 2027: Hapoel Tel Aviv – Crvena zvezda

38. kolo, 15. april 2027: Crvena zvezda – Armani Milano

Crveno-beli novu sezonu dočekuju sa velikim ambicijama. Posle prethodne takmičarske godine, u kojoj ekipa nije uspela da napravi iskorak koji se očekivao, klub je tokom leta radio na dodatnom jačanju sastava.

U Beograd su stigla nova imena, a posebna pažnja biće na tome kako će se uklopiti pojačanja i koliko će Zvezda uspeti da podigne nivo igre u najjačoj evropskoj konkurenciji.

Među najvažnijim promenama je i dolazak trenera Ibona Navara, koji će pokušati da pronađe dobitnu formulu za ekipu sa velikim očekivanjima. Španski stručnjak ima zadatak da od velikog broja kvalitetnih igrača napravi tim sposoban za kontinuitet u Evroligi.

Crvena zvezda će i ove sezone imati ogromnu podršku sa tribina, a Beogradska arena ostaje mesto na kojem mnogi evropski velikani teško dolaze do pobede.