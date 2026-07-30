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Atinski velikan, prema pisanju grčkih medija, završio je dolazak jednog od najtraženijih bekova Evrolige - Silvana Franciska.

Francuski plejmejker našao se u centru pažnje nakon drame koja se odvijala iza kulisa. Iako je delovalo da će karijeru nastaviti u Asvelu, taj posao je u poslednjem trenutku propao, a grčki mediji odmah su lansirali informaciju koja je odjeknula Evroligom - Francisko je dogovorio dolazak u Panatinaikos.

1/5 Vidi galeriju Jedan od najcenjenih plejmejkera u Evroligi - Silvan Francisko Foto: Pacific Press / ddp USA / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Vest je prvi objavio grčki portal "SDNA", a navijači zelenih nisu dugo čekali na novu potvrdu. Ili bar ono što su mnogi protumačili kao potvrdu.

Naime, prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos uključio se uživo na Instagramu, a tokom prenosa pustio je francusku pesmu. Taj potez odmah je izazvao lavinu reakcija u Grčkoj.

Navijači PAO povezali su njegovu objavu sa dolaskom francuskog reprezentativca i mnogi su poručili da je Janakopulos još jednom na svoj način "najavio" veliko pojačanje.

Fransisko je iza sebe imao sjajnu sezonu i postao jedno od najtraženijih imena na tržištu. Francuz je prethodno nosio dres Žalgirisa, gde je svojim partijama privukao pažnju velikih klubova i pokazao da može da bude jedan od najboljih kreatora igre u Evroligi.

Posle velikog preokreta oko njegove budućnosti, sada svi čekaju samo zvaničnu potvrdu, ali je Janakopulos još jednom uspeo da napravi spektakl i pre nego što je posao ozvaničen.