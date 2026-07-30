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Mladi centar Barselone Mohamed Dabone važi za najtalentovanijeg igrača svoje generacije.

Prema zvaničnim podacima rođen je 21. oktobra 2011. godine, što znači da bi trebalo da ima 14 godina, a ono što posebno privlači pažnju jeste njegova neverovatna fizička konstitucija.

Dabone je visok oko 210 centimetara, dominira protiv vršnjaka, a već je igrao protiv mnogo starijih košarkaša. Zbog toga je njegovo ime postalo jedna od najvećih tema u svetu košarke.

Ali uz hvalospeve stigla je i kontroverza.

Specijalizovani košarkaški mediji, među kojima je i "BasketNews", pisali su o tome da deo javnosti dovodi u pitanje njegovu zvaničnu starost zbog neverovatnog razvoja tela i načina na koji izgleda na parketu.

Fotografije i snimci mladog centra izazvali su lavinu komentara. Mnogi navijači jednostavno ne mogu da poveruju da igrač koji izgleda kao NBA fizički projekat zapravo još nije napunio 15 godina.

Dabone dolazi iz Burkine Faso i već godinama privlači pažnju skauta najvećih evropskih klubova. Barselona je u njemu prepoznala ogroman potencijal, a pojedini stručnjaci ga već porede sa fizičkim fenomenima poput Janisa Adetokumba i Viktora Vembanjame.

Ipak, iznad svega ostaje jedna činjenica – zvanični podaci navode da je rođen 2011. godine, a postoje informacije da su dokumenta korišćena za registracije proveravana kroz evropska takmičenja.

Dok jedni sumnjaju, drugi tvrde da je košarka dobila još jednog vanserijskog talenta.