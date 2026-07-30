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Košarkaški klub Bajern iz Minhena saopštio je danas da je Majls Noris novi igrač tog kluba.

Ovaj 26-godišnji američki košarkaš je za Bajernom potpisao dvogodišnji ugovor.

Noris dolazi u Bajern nakon što je sezonu 2025/26. proveo u Barseloni, gde je debitovao u Evroligi i prosečno beležio 3,3 poena i 1,9 skokova u 34 nastupa. Takođe je beležio 6,8 poena i 3,6 skoka u španskoj ligi, uz šut za tri poena od 37,5 osto.

"Bajern je velika organizacija, veoma profesionalno vođen klub u vrhunskoj ligi. Želim da pokušam da pomognem timu da pobeđuje upravo na ovom najvišem nivou. Već sam razgovarao sa trenerom o klubu, gradu i o košarci, bio je to veoma dobar razgovor i sve zvuči veoma obećavajuće", rekao je Noris.

"Bajern je odlična prilika za mene da podignem svoju igru na viši nivo u svojoj drugoj godini u Evropi i da pokažem svoje sposobnosti", dodao je on.

Pre dolaska u Evropu, Noris je imao dobre nastupe u NBA Dži ligi u dresu Memfis Hastla. U sezoni 2024/25, Noris je prosečno beležio 17,1 poen, 5,5 skokova i šutirao 38,6 odsto iza linije za tri poena za Memfis. Takođe je nastupio na tri NBA utakmice sa Boston Seltiksima.

Beta