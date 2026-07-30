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Panatinaikos je još jednom uzdrmao evropsko tržište!

Prema pisanju grčkih medija, atinski velikan završio je transfer francuskog plejmejkera Silvana Franciska, koji je prihvatio trogodišnji ugovor vredan čak 10,5 miliona evra, odnosno oko 3,5 miliona po sezoni.

Ali to nije jedini trošak koji je PAO imao.

Kako navodi "Sport24", Panatinaikos je platio i milion evra obeštećenja Asvelu kako bi završio jedan od najvećih poslova ovog leta u Evroligi.

1/5 Vidi galeriju Jedan od najcenjenih plejmejkera u Evroligi - Silvan Francisko Foto: Pacific Press / ddp USA / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Francuz je iza sebe imao briljantnu sezonu u Žalgirisu, posle koje je kratko završio u Asvelu, ali je finansijska kriza francuskog kluba potpuno promenila situaciju. Budžet Asvela drastično je smanjen, pa je Panatinaikos iskoristio priliku i reagovao munjevito.

U Atini veruju da će upravo Francisko biti čovek koji će dodatno rasteretiti Kendrika Nana i Kostasa Slukasa, a dolaskom Francuza PAO je još jednom pokazao da želi samo jedno - povratak na krov Evrope.

Navijači zelenih već slave na društvenim mrežama, dok grčki mediji ovaj transfer nazivaju jednim od najvećih poteza ovog prelaznog roka.

Francuska pesma

Reakcija prvog čoveka kluba Dimitrisa Janakopulosa dodatno je podgrejala euforiju među navijačima.

Naime, Janakopulos se uživo uključio na Instagramu, a tokom prenosa pustio je francusku pesmu. Taj potez odmah je izazvao lavinu reakcija u Grčkoj.

Navijači PAO povezali su njegovu objavu sa dolaskom francuskog reprezentativca i mnogi su poručili da je Janakopulos još jednom na svoj način "najavio" veliko pojačanje.