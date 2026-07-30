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Toni Parker napravio evroligaški Titanik!

Prvi čovek Asvela najavljivao je istorijski projekat i budžet kakav francuska košarka nikada nije videla. Prema planu koji je predstavljen partnerima i investitorima, Asvel je trebalo da raspolaže sa čak 59 miliona evra, od čega bi više od 20 miliona bilo namenjeno samo za plate igrača.

Silvan Francisko, Danijel Tajs, Džoel Bolomboj, Armoni Bruks, Peti Mils, Nik Vajler-Beb... Bio je to tim koji je na papiru mogao da napadne sam vrh Evrolige.

A onda... Sve se srušilo.

Prema pisanju francuskog "L'Ekipa", finansijske vlasti francuske lige odbile su prvobitni budžet Asvela, pa je klub bio primoran da predstavi novi plan vredan svega 24 miliona evra. To je značilo da je preko noći nestalo čak 35 miliona evra, a sa njima i gotovo sve ambicije.

Prvi je otišao Silvan Francisko.

1/5 Vidi galeriju Jedan od najcenjenih plejmejkera u Evroligi - Silvan Francisko Foto: Pacific Press / ddp USA / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia

Francuski reprezentativac raskinuo je dogovor sa Asvelom i prihvatio ponudu Panatinaikosa vrednu više od 10 miliona evra, čime je postalo jasno da problemi nisu prolazni, već da se čitav projekat raspada.

Tu, međutim, nije kraj.

Kako navodi "BasketNews", ugovori gotovo nijednog letnjeg pojačanja više nisu sigurni. Danijel Tajs, Armoni Bruks, Nik Vajler-Beb, Džoel Bolomboj, Peti Mils i Nejt Sestin sada čekaju rasplet situacije, dok brojni evroligaški klubovi prate razvoj događaja spremni da reaguju.

Posebnu pažnju izazvale su i cifre koje su procurele u javnost.

Prema navodima italijanskog novinara Alesandra Luiđija Mađija, Fransisko je trebalo da zarađuje oko četiri miliona evra godišnje, Armoni Bruks 2,4 miliona, Džoel Bolomboj 1,8 miliona, a Danijel Tajs 1,5 miliona evra po sezoni.

Sve to danas izgleda kao daleka prošlost.

Francuski mediji pišu da u Asvelu sada pokušavaju da spasu ono što se spasiti može, dok predsednik kluba Toni Parker uverava javnost da projekat nije mrtav i da se traže nova finansijska rešenja. Ipak, u evropskim košarkaškim krugovima vlada uverenje da je ovo jedan od najvećih organizacionih i finansijskih potresa koje je Evroliga doživela poslednjih godina.

Najveće pitanje sada glasi:

Hoće li Evroliga reagovati zbog kluba koji je potpisivao milionske ugovore, a potom ostao bez novca da ih ispoštuje?