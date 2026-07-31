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Novi košarkaš Panatinaikosa, Silvan Fransisko, podelio je prve utiske nakon dolaska u Atinu. Francuski reprezentativac potpisao je trogodišnji ugovor sa grčkim velikanom, a kako sam otkriva, ceo posao realizovan je munjevitom brzinom.

"Sa Mikonosa pravo u Atinu"

Fransisko ne krije zadovoljstvo što se vraća u Grčku i oblači dres jednog od najvećih evropskih klubova:

"Osećaj je izvanredan. Presrećan sam što sam ponovo u Grčkoj i što sam postao deo ovako velikog kluba. Jedva čekam da upoznam saigrače i stručni štab. Zanimljivo je da sam bio na Mikonosu kada je sve počelo - čim sam sleteo, situacija se razvijala neverovatnom brzinom. Sve smo dogovorili za svega nekoliko sati, praktično u jednom danu", ispričao je Fransisko.

On je dodao da su njegov menadžer i uprava Panatinaikosa odradili vrhunski posao kako bi se ova tranzicija završila bez ikakvih prepreka.

1/7 Vidi galeriju Silvan Fransisko Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Saradnja sa Obradovićem i francuska kolonija

Jedan od najvećih motiva za dolazak u OAKA dvoranu svakako je rad sa najtrofejnijim evropskim stručnjakom, Željkom Obradovićem:

"Svi znamo ko je Željko - živa legenda i jedan od najboljih svih vremena. Za mene je ogromna čast i prilika da radim sa njim i upijam njegovo znanje."

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Govorio je Fransisko i o francuskim saigračima:

"Matijas Lesor, Geršon Jabusele i Mustafa Fal su imali veliku ulogu u mojoj odluci. Sa njima sam najviše razgovarao. Već imamo izgrađenu hemiju iz reprezentacije, a sada je vreme da to prenesemo i na klupski nivo. Biće uzbudljivo, ali fokus ostaje na rezultatima."

Pakao OAKA dvorane sada na njegovoj strani

Doskorašnji organizator igre Žalgirisa, koji je prošle sezone dominirao sa 16,7 poena, 6,4 asistencije i 2,8 skokova po meču (što mu je donelo drugo mesto u trci za MVP-ja Evrolige), dobro zna šta ga čeka pred domaćim navijačima:

"Atmosfera u OAKA dvorani je neopisiva. Kada dolaziš kao gost, znaš da te čeka pakleno težak zadatak. Sada sam na pravoj strani i jedva čekam da osetim energiju 'Gejta 13' i naših navijača. Biće to nešto zaista posebno", zaključio je novi plejmejker Atinjana.

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