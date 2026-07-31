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Beogradski crno-beli otklonili su sve dileme i zvanično potvrdili dolazak novog beka za narednu sezonu.

Iako su se u medijima prethodnih dana pojavile spekulacije o potencijalnom preokretu na tržištu, KK Partizan stavio je tačku na sve gradske priče - Kajl Olmen je i zvanično novi član crno-belih.

1/10 Vidi galeriju Kajl Olmen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Abdullah Guclu / AFP / Profimedia

Dogovor koji je načelno postignut još krajem prošle takmičarske godine danas je dobio i formalnu potvrdu putem zvaničnih klupskih kanala.

Rada je o naturalizovanom reprezentativcu Crne Gore i jednom od najboljih igrača prošlosezonskog izdanja Evrokupa, gde je zasluženo izborio mesto u idealnoj petorci takmičenja.

Bogato evropsko iskustvo

Olmen (28, 191 cm), rođeni Bruklinac, stiže u Beograd nakon sjajne sezone u dresu turskog Turk Telekoma, sa kojim je stigao do samog polufinala Evrokupa. Iako do sada nije upisao minute u Evroligi, američki bek iza sebe ima zavidan evropski rezime. Pored Turk Telekoma, tokom karijere nosio je dresove Bešiktaša, Darušafake, Pariza, Rige i Lavrija.

Njegove dosadašnje partije pokazale su da se radi o izuzetno prilagodljivom košarkašu koji pravi razliku u različitim sistemima igre.

Značajno rasterećenje za spoljnu liniju

S obzirom na to da pokriva obe bekovske pozicije, Olmen se profilom savršeno uklapa u spoljnu liniju crno-belih. Očekuje se da će pružiti ozbiljnu podršku i rasterećenje Karliku Džonsu, od koga se projektuje da bude predvodnik i primarni poenterski motor Partizana u predstojećoj sezoni.

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