OBRADOVIĆ ODVEO MILTONA IZ PARTIZANA PA PORUČIO: Srećan sam što smo ga uzeli!
Doskorašnji košarkaš Partizana Šejk Milton novi je igrač Hapoela iz Jerusalima, saopštio je izraelski klub.
Milton (29) je sa Hapoelom potpisao ugovor za predstojeću sezonu.
"Veoma sam uzbuđen i srećan što dolazim u Hapoel. Čuo sam mnogo toga o klubu, sjajnim navijačima i posebnoj atmosferi i jedva čekam da počnem sezonu. Dolazim sa velikom željom i strašću, spreman da se borim za svaku loptu, svaku akciju i svaki poen kako bih pomogao klubu da ostvari svoje ciljeve", rekao je Milton.
Trener Hapoela Saša Obradović naveo je da će Milton njegovoj ekipi doneti iskustvo i svestranost.
"Veoma smo srećni što smo doveli Šejka u naš tim. On donosi bogato iskustvo iz najbolje lige na svetu i ne sumnjamo da će dati značajan doprinos. Potpisivanje Šejka odražava visoke ambicije kluba", izjavio je Obradović.
Američki košarkaš je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 6,9 poena i 2,4 asistencije, dok je u ABA ligi imao učinak 11,4 poena i 2,6 asistencija.
Milton je tokom karijere igrao za Filadelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i Los Anđeles Lejkerse.
Hapoel će 29. septembra dočekati Rostok u prvom kolu Evrokupa.