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Košarkaški klub Partizan nastavlja sa sklapanjem tima za novu sezonu. Novi član ekipe postao je Kajl Olman, plejmejker koji bi trebalo da donese dodatnu napadačku širinu i kvalitet u spoljnoj liniji.

Dolazak Olmana uklapa se u plan Partizana da pojača bekovsku rotaciju, posebno na poziciji igrača koji može da kreira poene sa distance.

1/5 Vidi galeriju Kajl Olman u dresu Turk Telekoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Pred crno-belima je sada i zadatak da dodatno popuni spoljnu liniju sa minimum dva izrazita beka šutera, jer nakon odlazaka Sterlinga Brauna i Dvejna Vašingtona, crno-beli su u deficitu sa igračima koji su po vokaciji "čisti" šuteri.

Ko je Kaj Olman?

Olman je rođen 21. decembra 1997. godine u Vankuveru, visok je 193 centimetra i igra na pozicijama beka šutera i komba beka. Košarkaški razvoj gradio je kroz američki koledž sistem, nastupajući za Vajoming, a potom i za Juta Stejt, gde je izrastao u jednog od najboljih bekova svoje konferencije.

Profesionalnu karijeru započeo je u Evropi, igrajući za francuski Pariz, nakon čega je nastupao za turski Bešiktaš. Najveći trag do sada ostavio je u nemačkom Ulmu, sa kojim je 2023. godine osvojio titulu prvaka Nemačke. Bio je jedan od ključnih igrača ekipe koja je napravila veliko iznenađenje i stigla do istorijskog trofeja. Pre dolaska u Partizan nosio je dres italijanskog Trenta.

Olman važi za modernog beka koji može da pokriva obe spoljne pozicije. Njegovo najveće oružje je šut za tri poena, posebno iz situacija nakon izlaska iz blokova i "catch-and-shoot" akcija, ali je jednako opasan i kada sam kreira šut iz driblinga. Odlikuju ga brz prvi korak, odlična kontrola lopte i sposobnost da napadne zatvorenu odbranu ulazom ka košu.

Pored poenterskog učinka, Olman je dobar kreator igre, sposoban da igra i u ulozi sekundarnog plejmejkera, organizuje napad i razigrava saigrače kada je to potrebno. Poznat je po sigurnom donošenju odluka u tranziciji i kvalitetnoj igri u pik-en-rolu.

U odbrani donosi veliku energiju i agresivnost na loptu. Zahvaljujući dobroj pokretljivosti i rasponu ruku može da čuva obe bekovske pozicije, a tokom dosadašnje karijere pokazao je da je spreman da preuzme odgovornost na oba kraja terena. Upravo zbog svoje svestranosti i sposobnosti da igra u različitim sistemima, smatra se jednim od najkompletnijih bekova koji ovog leta stižu u Evroligu.

Partizan je ovog leta značajno rekonstruisao tim, a dolazak Kajla Olmana predstavlja još jedan korak u formiranju ekipe koja će biti konkurentna u ABA ligi i Evroligi.

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