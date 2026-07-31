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Prema pravilima sistema finansijske kontrole Evrolige, Asvel je tokom sezone 2025/26 izdvojio manje novca za plate igrača nego što je propisani minimalni iznos predviđen pravilima o konkurentskoj ravnoteži.

Zbog toga će razlika između stvarno isplaćenih zarada i propisanog minimuma morati da bude raspodeljena svim košarkašima koji su prošle sezone bili registrovani za klub.

U slučaju da ne izmiri ovu obavezu, Asvel rizikuje zabranu registracije igrača i članova stručnog štaba za sezonu 2026/27 u Evroligi, sve dok dug ne bude u potpunosti isplaćen.

Novi finansijski problem dodatno otežava situaciju u klubu, koji već prolazi kroz veoma turbulentan prelazni rok. Asvel je prethodno bio primoran da smanji budžet uprkos najavljenim zvučnim pojačanjima, a u međuvremenu je ostao i bez Silvejna Fransiska, koji je prešao u Panatinaikos.

Pod znakom pitanja našla se i budućnost pojedinih novih igrača, među kojima su Armoni Bruks, Nik Vajler-Beb i Danijel Tajs, čiji odlasci više nisu isključeni.

Predsednik kluba Toni Parker ranije je priznao da će zbog finansijskih okolnosti Asvel morati da povuče teške poteze kada je reč o sastavu ekipe za narednu sezonu.