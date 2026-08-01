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Evroligaška sezona se nezadrživo približava, a većina klubova već privodi kraju sklapanje timova. Ipak, na tržištu se i dalje nalazi nekoliko zvučnih imena bez angažmana. Specijalizovani košarkaški portal Eurohoops izdvojio je deset najinteresantnijih slobodnih igrača sa bogatim NBA i evroligaškim iskustvom.

S obzirom na to da je do početka elitnog takmičenja ostalo nešto više od mesec i po dana, pitanje je da li bi neko od njih mogao da bude na radaru Crvene zvezde ili Partizana.

Pogledajte ko se sve nalazi na ovoj atraktivnoj listi:

Omer Jurceven

Iza turskog centra je nezapamćeno turbulentna sezona. Započeo ju je u Panatinaikosu, gde je brzo dobio otkaz, potom je tražio sreću u Golden Stejt Voriorsima kroz kratkoročne ugovore, da bi ga na kraju kao spasenje doveo Real Madrid. Ipak, ekspresan ispad Madriđana iz plej-ofa Endesa lige ponovo ga je ostavio bez kluba. Jurceven nesumnjivo poseduje kvalitet, ali mu je pre svega potrebna stabilna sredina.

Monte Moris

Dolaskom Đana Montera i Kodija Milera-Mekintajera u Olimpijakos, za prekaljenog Amerikanca više nije bilo mesta u Pireju. Bivši saigrač Nikole Jokića donosi instant kvalitet i šampionski mentalitet, ali mu je potrebno izvesno vreme za potpunu adaptaciju na evropski stil košarke. Zanimljivo je da još uvek nema konkretnih ponuda za njega.

Foto: Egizia Coppola / imago sportfotodienst / Profimedia

Rišon Holms

Još jedna žrtva velikih ambicija Panatinaikosa. Unutrašnji sukob sa trenerom Erginom Atamanom koštao ga je mesta u timu. Ipak, reč je o izuzetno snažnom i dominantnom centru kakvih je na evropskom tržištu izuzetno malo, zbog čega bi lako mogao da postane meta mnogih evroligaša.

Bruno Kaboklo

Igrač impresivnih atletskih predispozicija koji prosto ne uspeva da se skrasi. Nakon epizoda u Partizanu, Hapoelu i Dubaiju, Brazilac je ponovo bez kluba. Njegova sposobnost da širi reket čini ga sjajnim napadačkim oružjem. Pitanje je da li će morati na "reset" u Evrokup ili će stići nova ponuda iz Evrolige.

1/8 Vidi galeriju Bruno Kaboklo Foto: Starsport, Starsport©

Brandon Boston Junior

U snažnoj konkurenciji bekova u Fenerbahčeu nije uspeo da izbori pravu ulogu. Ipak, reč je o profilu čistog strelca sa ogromnim potencijalom. Moguće je da nije idealan profil za "večite", ali timovi poput Baskonije ili Valensije deluju kao savršeno okruženje u kojem bi mogao da doživi procvat – baš kao što je to učinio Džordan Nvora u Zvezdi.

Aleksej Pokuševski

Srpski reprezentativac je ovog leta zvanično napustio Partizan i trenutno razmatra opcije za nastavak karijere. Spominjalo se interesovanje Arisa pod vođstvom Vasilisa Spanulisa, ali dogovor još nije postignut. Za Pokuševskog je ključno da što pre pronađe tim u kom će imati minutažu i uslove da revitalizuje karijeru.

1/3 Vidi galeriju Aleksej Pokuševski Foto: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Arturs Žagars

Mladi Letonac je veliki košarkaški talenat, ali ga povrede konstantno sputavaju. Nakon razlaza sa Fenerbahčeom, potraga za novom sredinom i dalje traje. Predispozicije su tu, ali je zdravstveni bilten najveća enigma i prepreka na putu do punog potencijala.

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Rolands Šmits

Nekada jedan od najpouzdanijih krilnih centara u dresovima Barselone i Žalgirisa, doživeo je pad u formi dolaskom u Efes. Povrede su uradile svoje, ali sa 31 godinom, Šmits i dalje ima šta da ponudi na najvišem nivou evropske košarke.

Vensan Porije

Francuski centar se trenutno oporavlja od teže povrede, što je ujedno i jedini razlog zašto je trenutno bez kluba. Jedan od najboljih "alej-up" igrača u Evropi garantuje čvrstinu i skok, pa nema sumnje da će odmah po oporavku pronaći novu ponudu.

Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Livaj Rendolf

Košarkaš koji uspešno pokriva pozicije beka i krila prošle sezone je nastupao za Zenit i Hapoel. Radi se o pouzdanom strelcu koji podjednako dobro funkcioniše i kao starter i kao dželat sa klupe

Pitanje za vas: Da li bi neko od ovih igrača bio pravo pojačanje za Crvenu zvezdu ili Partizan pred početak nove sezone? Pišite nam u komentarima!

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