Dežulijus (26) je prošle sezone igrao za Mursiju, a u španskom prvenstvu je prosečno beležio 17,4 poena i bio drugi strelac lige.

Američki košarkaš je profesionalnu karijeru počeo igrajući za Lavrio, a zatim je bio član Getingena, Arisa i Makabija iz Tel Aviva.

Bešiktaš, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, će od jeseni debitovati u Evroligi, prvu utakmicu igraće 25. septembra na svom terenu protiv Valensije.