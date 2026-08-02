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Američki košarkaš Dejvid Dežulijus novi je igrač Bešiktaša, saopštio je turski klub.

Dežulijus (26) je prošle sezone igrao za Mursiju, a u španskom prvenstvu je prosečno beležio 17,4 poena i bio drugi strelac lige.

Američki košarkaš je profesionalnu karijeru počeo igrajući za Lavrio, a zatim je bio član Getingena, Arisa i Makabija iz Tel Aviva.
Bešiktaš, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, će od jeseni debitovati u Evroligi, prvu utakmicu igraće 25. septembra na svom terenu protiv Valensije.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

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Dušan Alimpijević dočekan aplauzom Izvor: Kurir