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Bogdan Karaičić ostaće upisan u istoriju Partizana kao trener koji je doneo titulu šampiona Srbije.

Bio je pomoćnik Željku Obradoviću, a zatim je legendarnog stručnjaka odmenio na sjajan način kada je vodio ekipu u plej-ofu Super lige Srbije. Tada je Obradović bio suspendovan, a Karaičić je stigao do trofeja sa crno-belima. Ipak, brzo je otišao iz kluba, u grčki Aris, a sada je u intervjuu za Mozzart Sport govorio o periodu u Partizanu.

"To sve sa Partizanom, kako bih vam rekao... Ja sam stvarno toliko trauma preživeo zbog Partizana, kao i navijači zbog prošle sezone i ne želim da stavljam so na ranu. Mogu da kažem da sam sada pre svega navijač Partizana, ali mi je krivo što nije potrajalo. Međutim, kako da potraje, kada nije uspeo ni Željko s njima, sa mnom bi tek bilo bez ikakve šanse", rekao je Karaičić koji je u međuvremenu postao trener Balkana iz Botevgrada.

1/9 Vidi galeriju Bogdan Karaičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Dotakao se potom i španskih stručnjaka, Penjaroje i Navara, na klupama beogradskih večitih rivala.

"Pa ne bih baš puno o tome i oni su kolege, mislim da ne bi bilo fer. Nikako ne bih sebi dozvolio da kažem nešto loše za to što su se klubovi odlučili na tako nešto. Oni najbolje znaju iz kog razloga su to uradili i šta misle da postignu sa njima. Samo smatram da su postojali treneri i sa ovog područja koji su mogli da odgovore na zahteve i da budu na klupama Partizana ili Zvezde. Međutim, odlučili su se za taj potez, a svakako mislim da su to isto talentovani i dobri stručnjaci. Kako će se oni adaptirati na situaciju u Srbiji, to samo Bog zna. Iskreno, možda će im biti za nijansu lakše nego bilo kom domaćem treneru i možda je to isto neka pozadina cele priče".

Govorio je Karaičić o još nekim zanimljivim temama, a kompletan intervju možete pročitati na portalu Mozzart Sport.

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