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Hrvatski reprezentativac i doskorašnji prvotimac Real Madrida, Mario Hezonja, ovog leta zvanično je ostvario povratak u NBA ligupotpisavši ugovor sa Klivlend Kavalirsima. Ipak, najnovije informacije iz Sjedinjenih Američkih Država nagoveštavaju da bi njegova nova epizoda preko okeana mogla trajati znatno kraće nego što se očekivalo.

Kako prenosi španski "As", pozivajući se na saznanja novinara Majka Skota sa portala "HoopsHype", Hezonjin ugovor sa Kavalirsima nije u potpunosti garantovan.

1/7 Vidi galeriju Mario Hezonja Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rok do 15. novembra i opcije u Evroligi

Klivlend ima mogućnost da raskine saradnju sa Hezonjom pre 15. novembra. Ukoliko dođe do takvog scenarija, a hrvatski košarkaš u međuvremenu ne dobije drugu konkretnu ponudu iz NBA lige, vrata za njegov brzi povratak u evropsku košarku biće širom otvorena već tokom predstojeće jeseni.

Pojedini evroligaški klubovi već pažljivo prate situaciju te se Olimpijakos i Dubai pominju kao potencijalni kandidati za angažovanje krilnog košarkaša.

Ukoliko Hezonja odluči da potpiše za bilo koji drugi klub u Evroligi, Real Madrid prema ranije postignutom dogovoru ima pravo na odgovarajuće finansijsko obeštećenje.

Hezonjin fokus ostaje na Klivlendu

Uprkos spekulacijama o nezagarantovanom statusu, Hezonja je maksimalno fokusiran na dokazivanje u redovima Kavalirsa. Ranije se povodom povratka u SAD oglasio i na društvenim mrežama:

"Nikada mi se nije sviđalo kako sam napustio NBA, ali ovih poslednjih pet godina u Evropi bilo je upravo ono što mi je trebalo. Izuzetno sam srećan što počinjem novo poglavlje u Klivlendu, organizaciji koju sam oduvek poštovao."

Predstojeći pripremni kamp i početak sezone daće konačan odgovor na pitanje da li će Hezonja izboriti trajno mesto u sastavu Klivlenda ili ćemo ga ubrzo ponovo gledati na evroligaškim parketima.

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