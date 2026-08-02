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Košarkaš Makabija iz Tel Aviva, Loni Voker, nalazi se pred samim vratima odlaska iz kluba, a prema najnovijim informacijama iz Izraela, spisak interesenata za njegove usluge sve je duži. Iako se prethodnih dana najglasnije pominjao Partizan, u trku se sada aktivno uključio i Dubai.

Prema saznanjima izraelskog novinara Tomera Givatija, predstavnici Dubaija su već uspostavili kontakt sa agentima američkog beka i otpočeli pregovore oko potencijalnog transfera. Pored Dubaija, isti izvor navodi da je Voker ponuđen i Real Madridu.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Raskid sa Ponosom Izraela na pomolu

Kako prenosi portal "Israel Hayom", razlaz između Vokera i Makabija je praktično neizbežan. Iako sjajni bek ima važeći ugovor i za narednu sezonu, obe strane su saglasne u nameri da sporazumno prekinu saradnju, pa se trenutno samo traži najbolji model za razlaz.

Kako je došlo do razlaza?

Voker je tokom leta u ugovoru imao klauzulu koja mu je omogućavala povratak u NBA ligu. Međutim, nakon što je rok za aktivaciju istekao bez konkretne ponude iz SAD, ostao je "zarobljen" u Tel Avivu. Dodatni problem nastao je kada ga je stručni štab Makabija potpuno izostavio iz takmičarskih planova za samu završnicu protekle sezone.

Gde je tu Partizan?

Beogradski crno-beli su u proteklom periodu važili za glavne favorite za dovođenje atraktivnog Amerikanca, ali u ovom trenutku nema zvanične potvrde da je dogovor postignut. Ulazak finansijski moćnog Dubaija u pregovore mogao bi značajno da zakomplikuje situaciju i promeni tok ove transfer sage.

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