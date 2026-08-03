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Srpski bek Nemanja Nedović definitivno se ne vraća u Crvenu zvezdu.

Iako se spekulisalo da će iskusni košarkaš možda ponovo obući dres kluba sa Malog kalemegdana, sada o tome više nema reči.

1/7 Vidi galeriju Nemanja Nedović najavio košarkaški kamp na Zlataru Foto: Benny Gasi, Arben Benny Gashi/Arben Benny Gashi

Nedović je o ovoj temi pričao u podkastu "Kole point".

Šta se zapravo desilo na kraju prošle sezone?

"Nešto se promenilo u junu, za mesec dana. Sve bi bilo okej jer meni je isticao ugovor tada. Samo je trebalo tada da mi se kaže – e, razmišljamo u drugom pravcu, hvala na svemu, super su bile tri godine, sve. Ja sam se i tada zapitao, šta se dešava? Pričate mi jednu priču, radi se druga priča. Odlaže se i odlaže... Ja sam tada još pregovarao sa druga dva kluba i to jedan baš ozbiljan klub. I onda, totalno se promenila priča. Dođi, potpisujemo ugovor. Željko (Drčelić) i ja smo se dogovorili za dva minuta. Onda se nešto drastično promenilo i to je to. To je više pitanje za njih", počeo je priču Nedović.

Za njega je Crvena zvezda završena priča.

"Nije opcija ove godine da se ja vratim u Zvezdu. Mislim, šta se promenilo za godinu dana? Šta može da se promeni za godinu dana? Videlo smo i Jaga koji je isto sklonjen, pa se vratio i kako je bilo. Ako ti neko pokaže trunku nepoštovanja jednom, on će to uraditi i drugi put. To je nešto što sam ja stavio do znanja kome je trebalo da se stavi do znanja odavno, da je to što se tiče igračke karijere (povratak u Zvezdu) - završena priča", jasan je Nemanja Nedović.