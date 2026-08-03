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Iskusni srpski košarkaš Nemanja Nedović otkrio je da je pre osam godina imao priliku da obuče dres Fenerbahčea i sarađuje sa Željkom Obradovićem, ali da je na savet menadžera Miodraga Miška Ražnatovića odlučio da krene drugim putem.

Gostujući u "Playbook podkastu na kanalu Kole Point", Nedović je priznao da danas na tu odluku gleda drugačije i smatra da je propustio veliku priliku.

1/8 Vidi galeriju Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

– Miško mi je rekao: „Ne možeš ti sa Željkom.“ Možda je to jedna od najvećih grešaka koje sam napravio u karijeri. Da sam otišao tamo, možda bih još više eksplodirao posle odlaska iz Unikahe-– rekao je Nedović.

Umesto prelaska u Fenerbahče, srpski reprezentativac je tada izabrao Olimpiju iz Milana, verujući da će u italijanskom velikanu dobiti veću ulogu i više prostora na terenu.

Istog leta imao je i ponudu iz NBA lige, pošto su interesovanje pokazali Hjuston Roketsi, ali ni ta opcija nije delovala dovoljno primamljivo.

– Imao sam i Hjuston Roketse istog leta, ali nisam znao koliku bih minutažu imao, pa sam se odlučio za Milano – dodao je Nedović.

Sa današnje distance, bek Crvene zvezde priznaje da bi odlazak kod trofejnog stručnjaka mogao da promeni tok njegove karijere, ali ističe da je sada kasno za razmišljanje o tome šta bi bilo da je doneo drugačiju odluku.

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