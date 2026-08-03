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Američki košarkaš Armoni Bruks (28, 191) karijeru nastavlja u Valensiji, definitivno.

Tako je, konačno, rešena košarkaška saga koja je trajala danima vezana za doskorašnjeg igrača Armanija, za kojeg su bili zainteresovani i Partizan i madridski Real, da bi ovaj, na kraju, završio u Asvelu.

1/5 Vidi galeriju Armoni Bruks Foto: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

Ali ni tamo neće igrati naredne sezone.

Francuski klub, kao što je sada već dobro poznato, nije uspeo da zatvori planiranu finansijsku konstrukciju za narednu sezonu, te je morao da redukuje budžet, pa sada mora da se oslobađa igrača koje je u međuvremenu angažovao.

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