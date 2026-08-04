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Spekulacije oko mogućeg povratka Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu dobile su novu, potpuno neočekivanu dimenziju!

Košarkaš je okačio fotografiju peščanog sata koji odbrojava poslednje trenutke, a navijači crveno-belih odmah su povezali taj potez sa pričama o velikom transferu koji se navodno sprema. Iako Moneke nije napisao nijednu reč, njegova objava bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara i teorija.

Objava Monekea na Instagramu Foto: Screenshot

Sve se dodatno zakuvavalo nakon što je španski novinar objavio da ima informacije prema kojima je Kampaco veoma blizu povratka u Zvezdu. Vest je brzo odjeknula među navijačima, a Kurir je već pisao o mogućnosti da argentinski mađioničar ponovo obuče crveno-beli dres.

Kampaco je prethodno ostavio dubok trag u Beogradu, kada je u sezoni 2022/23 stigao u Zvezdu i odmah postao jedan od glavnih lidera ekipe. Njegova energija, asistencije i prepoznatljiva kontrola igre učinile su ga miljenikom navijača, pa bi njegov povratak izazvao pravu euforiju.

1/7 Vidi galeriju Fakundo Kampaco Foto: Cordon Press / ddp USA / Profimedia, Michele Nucci/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA/Javier Lopez Hernandez

Moneke je i ranije umeo da zaintrigira javnost zagonetnim objavama, a pojedini njegovi "migovi" kasnije su dobijali potvrdu. Zbog toga su mnogi pristalice Zvezde ubeđene da peščani sat nije slučajno izabran i da bi uskoro mogla da stigne velika vest.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je Kampaco novi-stari igrač Crvene zvezde, niti je poznato da li je Monekeova objava direktno povezana sa argentinskim plejmejkerom. Jedno je sigurno - navijači su već počeli odbrojavanje.

Kampaco ili novo iznenađenje? Odgovor bi mogao da stigne uskoro.