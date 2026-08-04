DA LI JE MONEKE NAJAVIO POVRATAK KAMPACA U ZVEZDU? Peščani sat raspalio maštu navijača - nešto se ozbiljno "kuva" na Malom Kalemegdanu!
Spekulacije oko mogućeg povratka Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu dobile su novu, potpuno neočekivanu dimenziju!
Posle tvrdnji iz Španije da je argentinski plejmejker blizu povratka na Mali Kalemegdan, dodatnu buru izazvala je objava Čime Monekea na društvenim mrežama.
Košarkaš je okačio fotografiju peščanog sata koji odbrojava poslednje trenutke, a navijači crveno-belih odmah su povezali taj potez sa pričama o velikom transferu koji se navodno sprema. Iako Moneke nije napisao nijednu reč, njegova objava bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara i teorija.
Sve se dodatno zakuvavalo nakon što je španski novinar objavio da ima informacije prema kojima je Kampaco veoma blizu povratka u Zvezdu. Vest je brzo odjeknula među navijačima, a Kurir je već pisao o mogućnosti da argentinski mađioničar ponovo obuče crveno-beli dres.
Kampaco je prethodno ostavio dubok trag u Beogradu, kada je u sezoni 2022/23 stigao u Zvezdu i odmah postao jedan od glavnih lidera ekipe. Njegova energija, asistencije i prepoznatljiva kontrola igre učinile su ga miljenikom navijača, pa bi njegov povratak izazvao pravu euforiju.
Moneke je i ranije umeo da zaintrigira javnost zagonetnim objavama, a pojedini njegovi "migovi" kasnije su dobijali potvrdu. Zbog toga su mnogi pristalice Zvezde ubeđene da peščani sat nije slučajno izabran i da bi uskoro mogla da stigne velika vest.
Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je Kampaco novi-stari igrač Crvene zvezde, niti je poznato da li je Monekeova objava direktno povezana sa argentinskim plejmejkerom. Jedno je sigurno - navijači su već počeli odbrojavanje.
Kampaco ili novo iznenađenje? Odgovor bi mogao da stigne uskoro.