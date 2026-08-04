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Jedna od najvećih transfer sapunica ovog leta konačno je završena, ali ne onako kako su se u Humskoj nadali.

Armoni Bruks je čak dva puta bio nadomak Partizana, ali su njegovi potezi toliko razbesneli čelnike crno-belih da je saradnja definitivno otpala.

1/5 Vidi galeriju Armoni Bruks Foto: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve je počelo još tokom prošle sezone, kada je američki bek označen kao idealan partner Karliku Džonsu u novom projektu Partizana. U Humskoj su bili uvereni da su pronašli igrača koji će nositi bekovsku liniju zajedno sa reprezentativcem Južnog Sudana.

Pregovori su tekli odlično, dogovoreni su finansijski uslovi, uloga u timu, a ugovor je bio spreman za potpis. Delovalo je da je posao praktično završen.

A onda - hladan tuš!

U poslednjem trenutku u priču je uskočio Asvel, koji je tada najavljivao ambiciozan projekat i ogroman budžet. Bruks je promenio pravac i odlučio da umesto Beograda ode u Vilerban, ostavivši Partizan bez planiranog pojačanja.

Međutim, tu nije bio kraj.

Nedugo zatim, Asvelov projekat počeo je da se raspada. Najavljeni milionski planovi nisu zaživeli, pojedini igrači su počeli da napuštaju klub, a Bruks je ponovo krenuo u potragu za novom sredinom.

Prema navodima Mozzart Sporta, tada su njegovi predstavnici ponovo kontaktirali Partizan, koji je i dalje tražio beka njegovog profila.

Pregovori su ponovo bili mogući, ali je usledio potez koji je, prema istom izvoru, potpuno razljutio čelnike crno-belih.

Navodno su Bruksovi agenti poručili Partizanu da sačeka rasplet pregovora sa Real Madridom, pa da će se javiti ukoliko posao sa španskim velikanom propadne.

Takav pristup u Humskoj nije naišao na razumevanje.

Odgovor Partizana bio je jasan - vrata su zatvorena i pregovori su završeni.

Na kraju, Bruks nije završio ni u Real Madridu, već je kao pozajmljen igrač Asvela pojačao Valensiju, dok Partizan i dalje traži beka koji će biti partner Karliku Džonsu. Kao jedna od želja pominje se i Loni Voker, ali ostaje da se vidi da li će crno-beli ovog leta konačno pronaći igrača kakvog traže.