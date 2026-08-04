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Danijel Tajs karijeru će nastaviti u Makabiju iz Tel Aviva, pošto je postalo jasno da neće ni debitovati za Asvel. Kako prenosi izraelski Kanal 5, iskusni nemački centar dogovorio je saradnju sa šestostrukim prvakom Evrope, a ugovor neće sadržati izlaznu klauzulu.

Prema navodima istog izvora, Tajs će zarađivati 2,2 miliona dolara po sezoni, ali finansijski uslovi nisu bili jedino o čemu se pregovaralo. Nemac je od Makabija imao i nekoliko specifičnih zahteva, na koje je klub, kako se navodi, pristao.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jedan od njih odnosi se na njegove pse. Pošto će Makabi utakmice domaćeg prvenstva igrati u Tel Avivu, dok će evroligaške mečeve kao domaćin igrati u Beogradu, Tajs je zatražio da mu klub obezbedi profesionalne šetače pasa u oba grada. Makabi je, prema pisanju Kanala 5, prihvatio i ovaj uslov.

Tu se zahtevi nisu završili. Kako bi sebi olakšao život daleko od domovine, nemački centar je insistirao i da koristi proizvode nemačkog porekla. Poseban akcenat stavio je na automobil, pa je jedan od uslova bio da vozilo koje će koristiti bude nemačke proizvodnje.

Ostaje da se vidi koliko su ovi navodi tačni, ali izraelski mediji tvrde da je Makabi prihvatio sve Tajsove zahteve kako bi ga doveo u svoje redove, ispred Asvela.

Tajs je prošle sezone u Evroligi prosečno beležio 9,7 poena i pet skokova po utakmici, a najbolju partiju odigrao je upravo protiv Makabija, kojem je ubacio 17 poena.

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