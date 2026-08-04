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Nikola Kalinić mogao bi ovog leta da napusti Crvenu zvezdu, prenose domaći i španski mediji. Iskusni srpski reprezentativac ponovo se dovodi u vezu sa povratkom u Španiju, gde navodno već postoji ozbiljno interesovanje nekoliko klubova.

Prema pisanju italijanskog portala "Planeta Basket", Barselona pažljivo prati situaciju oko Kalinića i razmatra mogućnost njegovog angažovanja.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

Međutim, katalonski velikan nije jedini zainteresovan. Španski list "Sport" navodi da bi, u slučaju rastanka sa Crvenom zvezdom, za potpis 33-godišnjeg košarkaša konkurisalo još nekoliko klubova iz Endesa lige.

Dodatnu težinu ovim spekulacijama daje činjenica da Barselona ovog leta nije uvrstila Kalinića na listu igrača sa pravom preče kupovine u ACB ligi. To znači da svaki španski klub može da ga angažuje bez obaveze da prethodno postigne dogovor sa katalonskim timom.

Barselona ovog leta prolazi kroz rekonstrukciju ekipe pod vođstvom novog trenera Aleksandera Sekulića, koji želi da pojača konkurenciju na pozicijama krila i krilnog centra. Uz sve glasnije priče da bi Tornike Šengelija mogao da nastavi karijeru u Dubaiju, Kalinić se pominje kao jedna od opcija za popunjavanje upražnjenog mesta.

Ukoliko do transfera dođe, srpski reprezentativac bi se vratio u klub čiji je dres već nosio, a u svlačionici bi ponovo bio sa Kevinom Panterom, bivšim kapitenom Partizana.

Kalinić iza sebe ima bogatu evroligašku karijeru. Nastupao je za Crvenu zvezdu, Fenerbahče, Valensiju i Barselonu, a sa turskim velikanom osvojio je i titulu prvaka Evrope.

Prošle sezone u Evroligi odigrao je 39 utakmica i prosečno beležio 5,8 poena, 3,5 skokova i 1,8 asistencija po meču, uz indeks korisnosti 6,2. Dvocifren učinak imao je na osam utakmica, a najbolju partiju pružio je protiv Virtusa, kada je postigao 13 poena.

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