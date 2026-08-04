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Kako je prelazni rok Evroligaša još uvek u toku i sastavi ekipa daleko od konačnih, nezahvalna je svaka prognoza jačine timova.

Ipak, dosta toga može da se nasluti, pa je na sajtu Evrolige osvanulo prvo rangiranje timova, ili kako to na engleskom zvuči "power ranking".

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Sa izborom ekipe na prvom mestu složila bi se većina poznavalaca košarke. Panatinaikos sa Željkom Obradovićem je suvereno na vodećoj poziciji.

"Efekat Željka Obradovića je u punom zamahu. Stiglo je još zvezda, a poslednje pojačanje je Silven Fransisko. Ako neko može da od grupe velikih imena napravi šampionski tim, to je upravo trener Obradović", stoji u kratkom objašnjenju.

Gde je Panatinaikos, tu je negde i Olimpijakos. Aktuelno šampion Evrolige je na drugom mestu po jačini. Ako bi se sada igrao Fajnal-for, tamo bi se našli još Fenerbahče i Real iz Madrida.

U vrhu su Hapoel, Dubai, Efes, Žalgiris i Olimpija Milano.

Od srpskih klubova, Crvena zvezda se bolje kotira. Crveno-beli su trenutno deseti.

"Veći deo prošlosezonskog rostera ostao je na okupu, a pobednički pečat trenera Navara uliva optimizam. Mnogi u crveno-belom delu Beograda osećaju pozitivnu atmosferu pred novu sezonu", stoji u opisu.

Crvena zvezda je iznad Barselone i Valensije, ekipa koje su igrale plej-of prošle godine, a zatim sledi Partizan. Crno-beli su 13. favoriti u ovom trenutku.

"Karlik Džons je vrhunski plejmejker, bekovska linija je dodatno ojačana, tu je i nekoliko talentovanih mladih igrača, a tim je prošle sezone napredovao pod vođstvom trenera Penjaroje. Ostaje pitanje koliko daleko može ove godine", pitaju se autori.

Ipak, i Crvena zvezda i Partizan još uvek nisu kompletirali timove, a upitno je i da li će neki koji su trenutno u timovima, ostati tu.

Prva rang-lista Evrolige:

1. Panatinaikos

2. Olimpijakos

3. Fenerbahče

4. Real Madrid

5. Hapoel Tel Aviv

6. Dubai

7. Anadolu Efes

8. Žalgiris

9. Olimpija Milano

10. Crvena zvezda

11. Barselona

12. Valensija

13. Partizan Mozzart Bet

14. Makabi Tel Aviv

15. Bajern Minhen

16. Bešiktaš

17. Pariz

18. Virtus Bolonja

19. Baskonija

20. Asvel