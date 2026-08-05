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Hapoel Tel Aviv nastavlja sklapanje tima za narednu sezonu, a jedno od imena koje se našlo na listi želja jeste bivši centar Crvene zvezde i Makabija iz Tel Aviva, Hasijel Rivero.

Kako prenosi "Israel Hayom", kubanski centar razmatra se kao potencijalna zamena za Džonatana Motlija, koji je ovog leta napustio Hapoel i prešao upravo u Crvenu zvezdu.

Hasijel Rivero Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hapoel je ovog leta već značajno pojačao roster. U klub su stigli Tamir Blat, Judžin Džerman, Kadin Karington, Tomaš Satoranski, Amir Kofi, Džejkob Topin i Zak Ledej, dok je sada prioritet dovođenje rezervnog centra.

Podsetimo, Rivero je prošlog leta iz Makabija prešao u Crvenu zvezdu, ali je zbog problema sa povredama propustio veliki deo sezone, zbog čega je ovog leta postao slobodan igrač.

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BONUS VIDEO:

01:48
Hasijel Rivero posle Zvezda - Pariz Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić