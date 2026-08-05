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Makabi Tel Aviv dobio je veliko pojačanje za novu sezonu, ali se o dolasku Danijela Tajsa ne priča samo zbog košarke.

Nemački reprezentativac potpisao je dvogodišnji ugovor sa izraelskim klubom, a iza kulisa transfera pojavili su se detalji koji su privukli ogromnu pažnju.

Prema informacijama izraelskog "Sport5", Tajs je tokom pregovora dostavio čelnicima "Ponosa Izraela" listu posebnih zahteva koji su morali da budu ispunjeni kako bi stavio potpis na ugovor.

A neki od njih su prilično neobični.

Najviše pažnje privukao je zahtev vezan za njegove ljubimce.

Navodno je nemački centar tražio da klub obezbedi osobe koje će brinuti o njegovim psima — i to na dve lokacije.

Pošto će Makabi i naredne sezone domaće utakmice u evropskim takmičenjima igrati u Beogradu zbog situacije u Izraelu, jedan deo organizacije navodno bi bio vezan za Srbiju, a drugi za Tel Aviv.

Ali to nije sve.

Tajs je, prema tim navodima, insistirao i na tome da mu budu dostupni određeni proizvodi iz Nemačke, kao i automobil nemačkog proizvođača.

1/6 Vidi galeriju Danijel Tajs Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Makabi je očigledno prihvatio uslove i uspeo da dovede igrača velikog iskustva.

Tajs iza sebe ima NBA karijeru, nastupe za Boston, Čikago, Hjuston, Indijanu i Los Anđeles Kliperse, a prethodne sezone igrao je za Monako u Evroligi, gde je prosečno beležio 9,7 poena i pet skokova po utakmici.

Zanimljivo, Tajs je ranije bio blizu prelaska u Asvel, ali je taj transfer propao zbog finansijskih problema francuskog kluba. Makabi je iskoristio situaciju i doveo iskusnog centra koji bi trebalo da bude jedan od stubova ekipe.