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Nova sezona Evrolige još nije počela, a već je jasno - čeka nas prava košarkaška ludnica!

Dok jedni čuvaju proverene adute, drugi su odlučili da sve promene iz korena. Fenerbahče, Barselona i novi član elite Bešiktaš napravili su ogromne rezove i zajedno doveli čak 27 novih igrača.

A dok evropski giganti slažu svoje mozaike, ništa mirnije nije ni u Beogradu. Crvena zvezda i Partizan takođe su ovog leta povukli velike poteze i beogradski "večiti" pokušavaju da naprave timove koji mogu da napadnu sam vrh Evrolige.

Fenerbahče napravio "drim tim"

Aktuelni evropski gigant nije želeo da miruje. Fenerbahče je odlučio da dodatno pojača konkurenciju u timu Šarunasa Jasikevičijusa i napravi sastav koji će biti jedan od glavnih favorita za trofej.

1/9 Vidi galeriju Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

Iako su otišla neka važna imena iz prethodne sezone, uprava kluba je odgovorila velikom ofanzivom na tržištu.

Nova lica u Istanbulu:

Trent Forest

Šejn Larkin

Brekston Kej

Šejvon Šilds

Vil Klajburn

Ignas Sargiunas

Markus Bingam Džunior

Sertak Šanli

Džoni Džuzang

Ako Jasikevičijus uspe da uklopi toliko kvalitetnih igrača, Fenerbahče bi uz Panatinaikos i Olimpijakos mogao da bude među glavnim favoritima za titulu.

Barselona okrenula sve naglavačke - novi trener, novi tim, nova era

Katalonski gigant odlučio je da preseče.

Posle još jedne sezone ispod očekivanja, Barselona je krenula u potpuni remont. Promenjen je trener, a umesto Ćavija Paskvala stigao je slovenački stručnjak Aleksandar Sekulić.

Još veći šok je broj promena u igračkom kadru - gotovo kompletan tim je promenjen.

Nova pojačanja Barselone:

Džastin Robinson

Agustin Ubal

Stenli Umude

Olivije Nkamua

Umodža Gibson

Tajris Martin

Tosan Evbuomvan

Olek Balcerovski

Džoš Nebo

Od prošlosezonskog sastava ostali su samo Kevin Panter, Dario Brizuela, Hoel Para i Huan Nunjes.

Veliko je pitanje da li će Barselona uspeti ekspresno da napravi hemiju ili će novi projekat tražiti vreme.

Bešiktaš ulazi u elitu bez straha - Alimpijević dobio ozbiljna pojačanja!

Najveća nepoznanica nove sezone biće Bešiktaš.

Turski klub je izborio mesto u Evroligi i odmah pokazao da ne želi da bude samo učesnik elitnog takmičenja. Ambicioznom srpskom stručnjaku Dušanu Alimpijeviću uprava kluba dovela je veliki broj novih igrača.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Stigla su zvučna imena:

Skoti Vilbekin

Džejlen Nouel

Dejvid DeĐulijus

Dakuan Džefris

Medi Sisoko

Furkan Korkmaz

Metekan Birsen

Judžin Omoruji

Venjen Gabrijel

Uz igrače koji su ostali iz prošle sezone, Bešiktaš želi da napravi neprijatno iznenađenje za favorite.

Šta rade večiti?

I u Beogradu je bilo prilično burno ovog leta!

Crveno-beli su krenuli u ozbiljno osvežavanje ekipe i na Mali Kalemegdan stigla su velika imena:

Džonatan Motli

Patrik Boldvin Džunior

Dejvid Kramer

Kris Džouns

Vojin Medarević

Naravno, bilo je i odlazaka. Zvezda je ostala bez Kodija Milera-Mekintajera, Hasijela Rivera, Ajzeje Kenana i Donatasa Motiejunasa, a šuška se da bi i Nikola Kalnić mogao da napusti tim ovog leta.

Ni crno-beli nisu sedeli skrštenih ruku.

Partizan je pojačao roster igračima koji treba da donesu širinu i energiju:

Luka Vildoza

Nikola Tanasković

Lamar Stivens

Alesandro Pajola

Kevarijus Hejs





Sa druge strane, klub su napustili Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Dvejn Vašington, Bruno Fernando, Sterling Braun, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Nik Kalates i Šejk Milton.