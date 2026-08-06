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Dubai nije objavio dužinu ugovora.

Ovaj 34-godišnji košarkaš će se u Dubaiju ponovo ujediniti sa trenerom Ćavijem Paskvalom, nakon što su prošle sezone sarađivali u Barseloni.

Prema određenim informacijama, Tornike Šengelija je odlučio da plati skoro milion evra kako bi mogao da napusti Barselonu i pređe u Dubai.

1/6 Vidi galeriju Tornike Šengelija Foto: Starsport

Šengelija je prošle sezone u proseku beležio 12,4 poena, 4,6 skoka i 2,6 asistencije za indeks korisnosti od 15,4 na 34 utakmice, pomogavši timu da se plasira u plej-in Evrolige.

U španskom prvenstvu je postizao 11,2 poena, četiri skoka i dve asistencije, doprinevši plasmanu Barselone u finale domaće lige.

Sledeća sezona biće Šengelijina 14. u Evroligi, a Dubai će mu biti šesti klub nakon nastupa za Šarlroa, Baskoniju, CSKA iz Moskve, Virtus iz Bolonje i Barselonu.

U sezonu 2026/27 ulazi kao sedmi na večnoj listi Evrolige po ukupnom indeksu korisnosti (4.588). Takođe je deveti po broju postignutih poena u karijeri (3.929), 12. je po skokovima (1.518), peti po iznuđenim faulovima (1.347), šesti po pogođenim šutevima za dva poena (1.191) i sedmi po broju pogođenih slobodnih bacanja (887).

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