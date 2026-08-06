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Luka Vildoza je ovog leta izazvao pravi zemljotres na regionalnoj košarkaškoj sceni kada je iz Virtusa stigao u Partizan, a sada se prvi put obratio javnosti kao novi košarkaš crno-belih.

Argentinac, koji je pre samo nekoliko godina nosio dres najvećeg rivala, Crvene zvezde, sada je poslao poruku navijačima Partizana i jasno stavio do znanja šta mogu da očekuju od njega u narednoj sezoni.

1/11 Vidi galeriju Luka Vildoza u dresu Crvene zvezde Foto: Profimedia, www.kkcrvenazvezda.rs, Starsport

Iskusni plejmejker, koji je tokom karijere igrao za Baskoniju, Panatinaikos, Olimpijakos i Virtus, poručio je da je spreman da ostavi srce na parketu.

"Došao sam da dam 100 odsto"

Vildoza nije krio koliko mu znači podrška sa tribina i istakao je da ga atmosfera tera da pruža još više.

– Došao sam da dam svojih 100 odsto. Kada te navijači podržavaju na tako sjajan način i guraju napred, to te tera da daješ i više od 100 odsto. Želim da nas vide kao borben tim, a isto važi i za mene. Boriću se za svaki posed – rekao je Argentinac.

"Protiv Grobara je uvek bilo veoma teško"

Novi organizator igre Partizana dobro zna kakva atmosfera vlada u Beogradskoj areni, jer je kao protivnik više puta igrao pred Grobarima.

– Igrao sam protiv njih mnogo puta, kao što znate, i svaki put je bilo veoma teško. Očekujem da navijači budu neverovatni kao i uvek i da nas podržavaju bez obzira na sve – poručio je Vildoza.

"Srpski mentalitet odgovara mom karakteru"

Argentinac je istakao da se upravo zbog mentaliteta ljudi u Srbiji oseća kao kod kuće.

– Trudom sam stigao dovde i uvek sam davao 100 odsto na terenu. To želim da radim i u Partizanu. Mentalitet koji imaju ljudi u Srbiji i način na koji osećaju košarku odgovaraju mom karakteru – zaključio je Vildoza.

Transfer Luke Vildoze ovog leta bio je jedan od najzvučnijih u regionalnoj košarci, a sada ostaje da se vidi kako će se Argentinac snaći u crno-belom dresu posle perioda koji je proveo u redovima najvećeg rivala.